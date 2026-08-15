Сеута готується до нового прориву мігрантів, на кордоні з'явилися водомети і дріт

Іспанія та Марокко посилили безпеку на кордоні з іспанським ексклавом Сеута після закликів у соцмережах до чергового масового напливу мігрантів. Влада обох країн намагається не допустити повторення липневих подій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dpa .

За останні дні заходи безпеки помітно посилили, особливо на марокканському боці.

У прикордонному місті Фнідек влада встановила додаткові бар'єри з колючого дроту. Узбережжя патрулюють катери, на кордоні розмістили водомети, а на під'їзних дорогах облаштували численні контрольно-пропускні пункти.

У самій Сеуті зараз перебувають 880 офіцерів Національної поліції Іспанії, це на 270 більше, ніж наприкінці липня. Їх підтримують близько 2000 військових і 700 офіцерів Цивільної гвардії.

Попри заклики в соцмережах, вранці на прикордонному переході в Сеуті репортер dpa спостерігав затишшя.

Що передувало

Влада обох країн намагається запобігти повторенню подій кінця липня. Тоді, за різними оцінками, до Сеути увірвалися до 80 тисяч мігрантів.

Міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка згодом наголошував, що це був одноразовий випадок, який не повториться.

Кілька днів тому Міністерство внутрішніх справ Марокко повідомило про арешт групи осіб, яких підозрюють у підбурюванні до нових спроб незаконного проникнення в іспанські ексклави Сеута та Мелілья. У соцмережах поширювалися заклики масово перетнути лінію розмежування 15 серпня.

У відомстві запевнили, що вжили всіх необхідних заходів, аби не допустити незаконного переміщення.