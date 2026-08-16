У Сеуті протестують мігранти, які прорвалися з Марокко: хочуть жити в Іспанії

У Сеуті сотні мігрантів влаштували протест на міському пляжі, вимагаючи притулку в Іспанії. Вони серед кількох тисяч людей, які застрягли в анклаві після масового прориву кордону два тижні тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Що вимагають мігранти

Сотні мігрантів, які нещодавно прибули до іспанського анклаву Сеута, вийшли на протест на популярному міському пляжі. Вони закликали іспанську владу надати їм притулок, а не відправляти назад до Марокко.

Протестувальники тримали іспанські прапори та банери з написами "Ми не хочемо повертатися до Марокко" і "Ми теж люди", скандуючи "Ми втомилися" та "Нам потрібне рішення".

Вони серед приблизно 5-8 тисяч людей, які лишаються в Сеуті після масового перетину кордону два тижні тому.

Через перевантаження ресурсів міста більшість мігрантів живуть у небезпечних умовах на пляжі Ель-Трамполін або на околицях, чекаючи на можливість дістатися континентальної Європи.

"Ми спимо біля моря, в холоді та з неприємними запахами. Ми дуже страждаємо", - розповів Аюб Еларруд з марокканського Тетуана. За його словами, поліція блокує мігрантам шлях до центру міста.

Позиція влади

Раніше цього тижня міністр внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласка заявив, що мігрантам, які в'їхали нелегально, не дозволять залишитися в анклаві, поїхати до материкової Іспанії чи отримати легальний статус за винятком рідкісних випадків, пов'язаних із крайньою вразливістю.

Голова медичної ради Сеути Енріке Ровіральта заявив, що обмежена кількість медпрацівників міста виснажена, і розкритикував повільну, на його думку, реакцію центрального уряду.

За його словами, у місті спалахують інфекційна діарея та короста, а також зростає кількість травм, пов'язаних із насильством - переломів носа чи ножових поранень.

Міністерка охорони здоров'я Моніка Гарсія у неділю відкинула припущення, що місцеві служби охорони здоров'я "зазнали краху", однак визнала, що вони перебувають під тиском.

Чому люди тікають

Більшість опитаних Reuters марокканських мігрантів сказали, що їх змусили на це погані умови життя на батьківщині, попри те, що багато хто має високу кваліфікацію.

39-річний спеціаліст з автоматизації з Феса Мохаммед Уанзар розповів, що середня місячна зарплата в 3000 дирхамів (324 долари) унеможливлює для нього купівлю житла чи створення сім'ї.

"Щойно я ступив на іспанську землю, я відчув себе так, ніби народився заново. Я б краще помер, ніж повернувся", - сказав він.