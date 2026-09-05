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"Зиговали" и пели фашистский гимн: в Испании массовый протест из-за мигрантов

03:18 05.09.2026 Сб
3 мин
Всего в антимигрантских демонстрациях приняло участие более 50 тысяч испанцев
aimg Филипп Бойко
"Зиговали" и пели фашистский гимн: в Испании массовый протест из-за мигрантов Фото: демонстранты Nucleo Nacional во время митинга в Испании (Albert Llop)
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В Испании на фоне масштабных протестов против миграционной политики правительства активисты ультраправого движения Nucleo Nacional продемонстрировали ассоциирующиеся жесты с нацистским приветствием. Участники акции также исполняли песню, связанную с режимом испанского диктатора Франсиско Франко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Протесты прошли после наплыва мигрантов из Марокко на испанскую территорию Сеута в Северной Африке. Среди участников протеста были активисты Núcleo Nacional, которые демонстрировали нацистское приветствие. Они также скандировали: "Сеута не продается, Сеута защитит себя".

Кроме того, участники исполняли "Cara al Sol" - песню 1935 года, которая стала одним из символов режима бывшего испанского диктатора Франсиско Франко, правившего страной с 1939 по 1975 год.

Представитель Nucleo Nacional возразил, что активисты использовали именно нацистское приветствие. По его словам, это был "иберийский или римский салют", якобы символизирующий предков.

В то же время, жест с вытянутой вперед рукой был популяризирован итальянским фашистским движением в 1920-х годах, а впоследствии его использовали нацисты в Германии. Франко также ввел его в Испанию в 1937 году, но после поражения стран Оси во Второй мировой войне отдал приказ отказаться от этого жеста.

Движение связывают с неонацистскими группами

Núcleo Nacional был основан в 2024 году и, по данным Global Network on Extremism and Technology, в настоящее время имеет около 2 тысяч членов. В движение вошли представители неонацистских и франкистских группировок, ранее потерявших способность проводить масштабные акции. С момента основания организация открыла четыре региональных центра.

Движение декларирует защиту белой расы, христианства, испанской нации и Европы от "внешних и внутренних врагов", среди которых называет мигрантов, сепаратистские движения и "мультикультурный глобализм".

По данным испанской организации Observatory of Antisemitism, лидеры движения также отрицали Холокост и распространяли утверждение о якобы причастности Израиля к миграции в Европу.

Протесты завершились столкновениями

Массовые демонстрации в Мадриде организовали консервативная Народная партия и ультраправая партия Vox. По оценке правительства, они собрали около 50 тысяч человек.

Завершились протесты в Мадриде столкновениями демонстрантов с полицией. Четверо человек задержаны, еще четверо полицейских получили ранения. Зафиксированы также случаи, когда протестующие хватали, толкали и оскорбляли журналистов, освещавших акцию.

Контекст протестов

В конце июля тысячи мигрантов прорвались в испанский автономный город Сеута с территории Морокко. Через несколько дней их стало уже примерно 60 тысяч.

Испания и Марокко снова усилили безопасность на границе из-за новых призывов в соцсетях к очередному прорыву, на марокканской стороне выставили колючую проволоку, водометы и катера.

Мигранты устроили в Сеуте протест на городском пляже, требуя убежища в Испании. Впоследствии почти всех мигрантов уже вернули домой. Власти Испании работают с теми, кто еще остался в анклаве.

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