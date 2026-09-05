"Зиговали" и пели фашистский гимн: в Испании массовый протест из-за мигрантов

В Испании на фоне масштабных протестов против миграционной политики правительства активисты ультраправого движения Nucleo Nacional продемонстрировали ассоциирующиеся жесты с нацистским приветствием. Участники акции также исполняли песню, связанную с режимом испанского диктатора Франсиско Франко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post .

Протесты прошли после наплыва мигрантов из Марокко на испанскую территорию Сеута в Северной Африке. Среди участников протеста были активисты Núcleo Nacional, которые демонстрировали нацистское приветствие. Они также скандировали: "Сеута не продается, Сеута защитит себя".

Кроме того, участники исполняли "Cara al Sol" - песню 1935 года, которая стала одним из символов режима бывшего испанского диктатора Франсиско Франко, правившего страной с 1939 по 1975 год.

Представитель Nucleo Nacional возразил, что активисты использовали именно нацистское приветствие. По его словам, это был "иберийский или римский салют", якобы символизирующий предков.

В то же время, жест с вытянутой вперед рукой был популяризирован итальянским фашистским движением в 1920-х годах, а впоследствии его использовали нацисты в Германии. Франко также ввел его в Испанию в 1937 году, но после поражения стран Оси во Второй мировой войне отдал приказ отказаться от этого жеста.

Движение связывают с неонацистскими группами

Núcleo Nacional был основан в 2024 году и, по данным Global Network on Extremism and Technology, в настоящее время имеет около 2 тысяч членов. В движение вошли представители неонацистских и франкистских группировок, ранее потерявших способность проводить масштабные акции. С момента основания организация открыла четыре региональных центра.

Движение декларирует защиту белой расы, христианства, испанской нации и Европы от "внешних и внутренних врагов", среди которых называет мигрантов, сепаратистские движения и "мультикультурный глобализм".

По данным испанской организации Observatory of Antisemitism, лидеры движения также отрицали Холокост и распространяли утверждение о якобы причастности Израиля к миграции в Европу.

Протесты завершились столкновениями

Массовые демонстрации в Мадриде организовали консервативная Народная партия и ультраправая партия Vox. По оценке правительства, они собрали около 50 тысяч человек.

Завершились протесты в Мадриде столкновениями демонстрантов с полицией. Четверо человек задержаны, еще четверо полицейских получили ранения. Зафиксированы также случаи, когда протестующие хватали, толкали и оскорбляли журналистов, освещавших акцию.