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Жорсткі обмеження для електросамокатів: що може змінитись у Львові з 1 липня

13:36 12.06.2026 Пт
3 хв
Влада міста хоче суттєво змінити правила не лише для тих, хто стає за кермо
aimg Ірина Костенко
Жорсткі обмеження для електросамокатів: що може змінитись у Львові з 1 липня Правила щодо електросамокатів у Львові можуть змінитись (фото ілюстративне: Getty Images)
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У Львові планують суттєво посилити правила для водіїв електросамокатів та компаній, які здають їх в оренду. Деякі зміни пропонують запровадити вже з 1 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію очільника міста Андрія Садового у Facebook.

Головне:

  • Причина обмежень: чимало молоді у Львові отримує травми через електросамокати, лише за останні три місяці до лікарень через них потрапили понад 100 дітей.
  • Зміни з 1 липня: у місті планують суттєво посилити правила для водіїв самокатів та компаній прокату.
  • Вік і захист: кататися можуть дозволити лише з 16 років, а захисні шоломи стануть суворо обов'язковими для всіх.
  • Швидкість і паркування: на окремих ділянках швидкість електросамокатів планують обмежити до 15 км/год, а лишати їх де заманеться - заборонити.
  • Повна відмова: заборонити електросамокати в місті в цілому - фактично нереально, тому влада планує змінити те, що можливо.

Чому правила щодо електросамокатів хочуть змінити

Мер Львова нагадав, що минулого року в місті "троє дітей стали посмертними донорами після важких травм, пов'язаних з електросамокатами".

А лише за останні три місяці у Львові госпіталізували понад 100 дітей, які постраждали через електросамокати.

"Для мене це достатня причина, щоб перестати вдавати, що проблеми не існує", - констатував Садовий.

З огляду на таку ситуацію, 12 червня 2026 року на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради були розглянуті пропозиції, які мають зробити користування електросамокатами у Львові безпечнішим.

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Що саме може змінитись у Львові та для кого

Садовий повідомив, що важливі зміни щодо електросамокатів у Львові пропонують запровадити вже з 1 липня.

Так, оператори прокату повинні будуть забезпечувати верифікацію віку своїх користувачів.

"Прокат електросамокатів має бути доступний лише з 16 років", - пояснив посадовець.

Необхідно також, за його словами, зробити використання захисних шоломів обов'язковим.

"Для цього напрацюємо відповідні зміни до правил благоустрою. Шолом має бути", - наголосив мер міста.

Крім того, планується визначити аварійно небезпечні ділянки - де швидкість електросамокатів буде обмежена до 15 км/год.

Ще одна важлива зміна, яку планують запровадити у місті Лева, це заборона залишати прокатні електросамокати деінде - поза спеціально визначеними для паркування місцями.

Жорсткі обмеження для електросамокатів: що може змінитись у Львові з 1 липняПравила для електросамокатів у Львові пропонують змінити (інфографіка: facebook.com/andriy.sadovyi)

Чи можуть заборонити електросамокати в цілому

"Багато хто питає, чому місто просто не заборонить електросамокати", - поділився Садовий.

Відповідаючи на таке запитання, він визнав: "Місто сьогодні не має таких повноважень".

Посадовець уточнив, що в цілому "можна оголосити заборону хоч завтра".

"Але якщо самокати після цього продовжать їздити містом, це буде не рішення, а його імітація", - зауважив він.

Жорсткі обмеження для електросамокатів: що може змінитись у Львові з 1 липняПублікація Садового (скриншот: facebook.com/andriy.sadovyi)

Отже, за словами мера, влада міста робить те, що реально можна зробити вже зараз.

"Посилюємо правила, обмежуємо швидкість у небезпечних місцях та наполягаємо на змінах до державного законодавства. Жоден бізнес і жодна зручність не можуть бути важливішими за людське життя", - підсумував Садовий.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Верховній Раді зареєстровали законопроєкти, які мають врегулювати використання електросамокатів, моноколіс та інших засобів малого електротранспорту, а також підвищити штрафи для їхніх водіїв, пішоходів і велосипедистів (за порушення правил дорожнього руху).

Тим часом уряд України вже доопрацьовує власні пропозиції щодо нової системи штрафів для водіїв і правил для електросамокатів.

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