Жесткие ограничения для электросамокатов: что может измениться во Львове с 1 июля
Во Львове планируют существенно ужесточить правила для водителей электросамокатов и компаний, которые сдают их в аренду. Некоторые изменения предлагают ввести уже с 1 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы города Андрея Садового в Facebook.
Главное:
- Причина ограничений: немало молодежи во Львове получает травмы из-за электросамокатов, только за последние три месяца в больницы из-за них попали более 100 детей.
- Изменения с 1 июля: в городе планируют существенно ужесточить правила для водителей самокатов и компаний проката.
- Возраст и защита: кататься могут разрешить только с 16 лет, а защитные шлемы станут строго обязательными для всех.
- Скорость и парковка: на отдельных участках скорость электросамокатов планируют ограничить до 15 км/ч, а оставлять их где угодно - запретить.
- Полный отказ: запретить электросамокаты в городе в целом - фактически нереально, поэтому власти планируют изменить то, что возможно.
Почему правила насчет электросамокатов хотят изменить
Мэр Львова напомнил, что в прошлом году в городе "трое детей стали посмертными донорами после тяжелых травм, связанных с электросамокатами".
А только за последние три месяца во Львове госпитализировали более 100 детей, пострадавших из-за электросамокатов.
"Для меня это достаточная причина, чтобы перестать делать вид, что проблемы не существует", - констатировал Садовый.
Учитывая такую ситуацию, 12 июня 2026 года на заседании исполнительного комитета Львовского городского совета были рассмотрены предложения, которые должны сделать пользование электросамокатами во Львове более безопасным.
Что именно может измениться во Львове и для кого
Садовый сообщил, что важные изменения насчет электросамокатов во Львове предлагают ввести уже с 1 июля.
Так, операторы проката должны будут обеспечивать верификацию возраста своих пользователей.
"Прокат электросамокатов должен быть доступен только с 16 лет", - объяснил чиновник.
Необходимо также, по его словам, сделать использование защитных шлемов обязательным.
"Для этого наработаем соответствующие изменения в правила благоустройства. Шлем должен быть", - подчеркнул мэр города.
Кроме того, планируется определить аварийно опасные участки - где скорость электросамокатов будет ограничена до 15 км/ч.
Еще одно важное изменение, которое планируют ввести в городе Льва, это запрет оставлять прокатные электросамокаты где попало - вне специально определенных для парковки мест.
Правила для электросамокатов во Львове предлагают изменить (инфографика: facebook.com/andriy.sadovyi)
Могут ли запретить электросамокаты в целом
"Многие спрашивают, почему город просто не запретит электросамокаты", - поделился Садовый.
Отвечая на такой вопрос, он признал: "Город сегодня не имеет таких полномочий".
Чиновник уточнил, что в целом "можно объявить запрет хоть завтра".
"Но если самокаты после этого продолжат ездить по городу, это будет не решение, а его имитация", - отметил он.
Публикация Садового (скриншот: facebook.com/andriy.sadovyi)
Следовательно, по словам мэра, власти города делают то, что реально можно сделать уже сейчас.
"Ужесточаем правила, ограничиваем скорость в опасных местах и настаиваем на изменениях в государственное законодательство. Ни один бизнес и ни одно удобство не могут быть важнее человеческой жизни", - подытожил Садовый.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроекты, которые должны урегулировать использование электросамокатов, моноколес и других средств малого электротранспорта, а также повысить штрафы для их водителей, пешеходов и велосипедистов (за нарушение правил дорожного движения).
Тем временем правительство Украины уже дорабатывает собственные предложения насчет новой системы штрафов для водителей и правил для электросамокатов.
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