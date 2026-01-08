Жодного військового сенсу немає: Зеленський про удари РФ по Дніпру та Запоріжжю

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російські удари по Дніпропетровській та Запорізькій областях, які залишили людей без електрики, опалення та води.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського у Telegram.
Президент подякував ремонтним бригадам та всім службам, які від ночі працюють над відновленням електрики, тепла й води на Дніпровщині та в Запорізькій області.
Станом на зараз енергопостачання в Запорізькій області відновлено та здійснюється за графіками.
На Дніпровщині роботи тривають у Дніпрі, Кам’янському, Кривому Розі, Нікополі, Павлограді та інших містах і громадах. До відновлення залучені всі необхідні ресурси, обладнання та служби.
Зеленський зазначив, що доручив прем’єр-міністру Юлії Свириденко надати всю необхідну підтримку місцевій владі.
Він також закликав міжнародних партнерів реагувати на удари Росії по енергетиці та інфраструктурі, які залишають людей без електрики та опалення в умовах зими.
"І важливо, щоб наші партнери у світі реагували на це знущання Росії з людей. Жодного військового сенсу немає в таких ударах.... Це війна Росії саме проти нашого народу, проти життя в Україні - намагання зламати Україну", - заявив голова держави.
Нагадаємо, що у середу, 7 січня російські війська завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині та Запоріжжі, внаслідок чого обидві області повністю залишилися без електропостачання.
Мешканців закликали завчасно зробити запаси води, а для підтримки населення та забезпечення базових потреб почали розгортати "пункти незламності".
Усі міські лікарні Дніпра перевели на автономне живлення від генераторів, а шкільні канікули продовжили ще на два дні.
Також росіяни здійснили одну з найбільших комбінованих атак на Кривий Ріг у Дніпропетровській області за весь час повномасштабного вторгнення. Удари були завдані по кількох локаціях.
На Дніпропетровщині понад мільйон абонентів залишаються без тепла та води. Досі без світла 800 тисяч споживачів, було знеструмлено вісім шахт.
Тим часаом енергетикам вдалось повністю повернути світло для жителів Запорізької області, але громадян закликають не користуватись потужними побутовими приладами через дефіцит електроенергії.
Детальніше про ситуацію зі світлом, водою та теплом після ударів РФ у двох областях - читайте у матеріалі РБК-Україна.