Лікарні - на генераторах, канікули подовжено: яка ситуація в Дніпрі через блекаут

Четвер 08 січня 2026
UA EN RU
Ілюстративне фото: лікарні Дніпра працюють на генераторах під час блекауту (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Усі міські лікарні Дніпра переведено на генератори. Лікувальний процес не зупиняється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Дніпра Бориса Філатова.

"Застосовуємо всі алгоритми, які місто відпрацювало в попередні роки", - написав Філатов.

Міський голова запевнив, що всі міські лікарні працюють на генераторах і мають необхідні запаси води.

Водовідведення в будинках також підтримується альтернативними джерелами живлення.

Канікули у школах подовжено ще на дві доби.

За словами Філатова, у різних районах міста діє близько 130 колонок з технічною водою.

"Зранку - за необхідності - будуть разгорнуті пункти незламності. Загалом у міста їх 89", - поінформував він.

Зранку в Дніпрі можливі перебої з роботою електротранспорту.

Блекаут у Дніпропетровській та Запорізькій областях

Сьогодні ввечері російські війська завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі України.

В результаті майже повністю знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області.

Критична інфраструктура функціонує від резервного живлення.

"Огляд пошкоджень, оцінка наслідків та відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація", - запевняють в Міненерго.

Людей просять зробити запаси води, розгортаються "пункти незламності".

В мережі пишуть, що у Дніпрі відсутні світло, вода, тепло, інтернет і зникає мобільний зв'язок.

У Запорізькій області водопостачання та лікарні переведені на роботу від генераторів.

Обленерго, комунальні служби, ДСНС та профільні підрозділи працюють у посиленому режимі.

