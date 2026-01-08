Лікарні - на генераторах, канікули подовжено: яка ситуація в Дніпрі через блекаут
Усі міські лікарні Дніпра переведено на генератори. Лікувальний процес не зупиняється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Дніпра Бориса Філатова.
"Застосовуємо всі алгоритми, які місто відпрацювало в попередні роки", - написав Філатов.
Міський голова запевнив, що всі міські лікарні працюють на генераторах і мають необхідні запаси води.
Водовідведення в будинках також підтримується альтернативними джерелами живлення.
Канікули у школах подовжено ще на дві доби.
За словами Філатова, у різних районах міста діє близько 130 колонок з технічною водою.
"Зранку - за необхідності - будуть разгорнуті пункти незламності. Загалом у міста їх 89", - поінформував він.
Зранку в Дніпрі можливі перебої з роботою електротранспорту.
Блекаут у Дніпропетровській та Запорізькій областях
Сьогодні ввечері російські війська завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі України.
В результаті майже повністю знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області.
Критична інфраструктура функціонує від резервного живлення.
"Огляд пошкоджень, оцінка наслідків та відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація", - запевняють в Міненерго.
Людей просять зробити запаси води, розгортаються "пункти незламності".
В мережі пишуть, що у Дніпрі відсутні світло, вода, тепло, інтернет і зникає мобільний зв'язок.
У Запорізькій області водопостачання та лікарні переведені на роботу від генераторів.
Обленерго, комунальні служби, ДСНС та профільні підрозділи працюють у посиленому режимі.