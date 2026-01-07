Інфраструктура Дніпропетровщини й Запоріжжя працює на резервному живленні, - Міненерго
Ворог завдав чергового удару по українській енергетиці. Внаслідок атаки майже повністю знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України.
Сьогодні увечері російські війська завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі України.
В результаті майже повністю знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області.
Критична інфраструктура функціонує від резервного живлення.
"Огляд пошкоджень, оцінка наслідків та відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація", - запевняють в Міненерго.
Нагадаємо, 7 січня у Дніпропетровський і Запорізькій областях після ворожого обстрілу повністю зникло світло. Людей просять зробити запаси води, розгортаються "пункти незламності".
В мережі пишуть, що у Дніпрі відсутні світло, вода, тепло, інтернет і зникає мобільний зв'язок.
У Запорізькій області водопостачання та лікарні переведені на роботу від генераторів.
Обленерго, комунальні служби, ДСНС та профільні підрозділи працюють у посиленому режимі.
Крім того, у ніч на 7 січня окупанти атакували один із підрозділів ДТЕК на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу спалахнуло енергообладнання.
Удари РФ по енергетиці України
Нагадаємо, Росія продовжує системні удари по енергетичній інфраструктурі України, атакуючи об’єкти в усіх регіонах країни - від півночі до півдня та зі сходу на захід.
За словами заступника міністра енергетики Олександра В’язовченка, станом на 5 січня перебої з електропостачанням фіксувалися також у Чернігівській, Харківській і Донецькій областях.