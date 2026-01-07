Інфраструктура Дніпропетровщини й Запоріжжя працює на резервному живленні, - Міненерго

Ворог завдав чергового удару по українській енергетиці. Внаслідок атаки майже повністю знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України .

Сьогодні увечері російські війська завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі України. В результаті майже повністю знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області. Критична інфраструктура функціонує від резервного живлення. "Огляд пошкоджень, оцінка наслідків та відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація", - запевняють в Міненерго.

Нагадаємо, 7 січня у Дніпропетровський і Запорізькій областях після ворожого обстрілу повністю зникло світло. Людей просять зробити запаси води, розгортаються "пункти незламності".

В мережі пишуть, що у Дніпрі відсутні світло, вода, тепло, інтернет і зникає мобільний зв'язок.

У Запорізькій області водопостачання та лікарні переведені на роботу від генераторів.

Обленерго, комунальні служби, ДСНС та профільні підрозділи працюють у посиленому режимі.

Крім того, у ніч на 7 січня окупанти атакували один із підрозділів ДТЕК на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу спалахнуло енергообладнання.

Удари РФ по енергетиці України

Нагадаємо, Росія продовжує системні удари по енергетичній інфраструктурі України, атакуючи об’єкти в усіх регіонах країни - від півночі до півдня та зі сходу на захід.

За словами заступника міністра енергетики Олександра В’язовченка, станом на 5 січня перебої з електропостачанням фіксувалися також у Чернігівській, Харківській і Донецькій областях.