На Запоріжжі повністю повернули світло, але є важливий нюанс

На ранок 8 січня енергетикам вдалось повністю повернути світло для жителів Запорізької області, але громадян закликають не користуватись потужними побутовими приладами через дефіцит електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Запоріжжяобленерго".

За словами віце-прем’єр-міністра з відновлення України і міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби, у Запоріжжі триває подача тепла та води в оселі. Котельні забезпечені електроживленням та працюють у штатному режимі, також поїзди курсують у звичному режимі.

При цьому енергетики зазначають, що після нічних обстрілів в енергосистемі по Запорізькому регіону зберігається складна ситуація. Тому з метою уникнення повторних масових знеструмлень жителів закликають терміново обмежити користування потужними електроприладами.

"Завдяки заздалегідь напрацьованим алгоритмам дії станом на 05:00 ранку – менш як за 7 годин – роботи завершено, електропостачання мешканців Запорізької області та обласного центру відновлено", - додав Стасевський.

Відновлювальні роботи тривали всю ніч. В першу чергу заживлювали об’єкти критичної інфраструктури – зокрема, тепло- та водопостачання.

За його словами, вчора, 7 січня, близько 22:00 внаслідок масованої дронової атаки ворога на енергетичну інфраструктуру був повністю знеструмлений Запорізький регіон.

Що передувало

Російська армія протягом дня 7 січня та в ніч на 8 січня здійснила ракетні удари й атаки ударними дронами по об’єктах енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Унаслідок вечірнього обстрілу 7 січня в обох регіонах зникало електропостачання. Мешканців закликали завчасно зробити запаси води, а для підтримки населення та забезпечення базових потреб почали розгортати «пункти незламності».

Усі міські лікарні Дніпра перевели на автономне живлення від генераторів, а шкільні канікули продовжили ще на два дні.

Окрім того, вчора вдень та вночі росіяни здійснили одну з найбільших комбінованих атак на Кривий Ріг Дніпропетровській області за весь час повномасштабного вторгнення. Удари були завдані по кількох локаціях.

Також у Дніпрі та Запоріжжі через перебої з електрикою виникли проблеми з рухом приміських і пасажирських поїздів - частину рейсів, що проходять територією Дніпропетровської області, тимчасово призупиняли.