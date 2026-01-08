Дніпро досі без світла, Запоріжжя вийшло з блекауту: ситуація на ранок після ударів Росії
Після масованої атаки росіян Запорізьку область вдалося заживити менш ніж за 7 годин після повного блекауту, тоді як на Дніпропетровщині понад мільйон людей досі залишаються без тепла та води.
РБК-Україна в матеріалі розповідає, що відомо про ситуацію зі світлом, водою та теплом після ударів РФ.
Головне:
- Дніпропетровщина: понад 1 млн абонентів без тепла та води, частина регіону й Дніпро - без світла.
- Критичну інфраструктуру заживлюють у першу чергу, роботи тривають без зупинок із ночі.
- Лівий берег Дніпра - вода є, але зі зниженим тиском.
- Канікули у школах Дніпра продовжили до 11 січня, електротранспорт замінюють автобусами.
- Потяги в Дніпрі курсують на теплотязі, вокзали та лікарні - на генераторах.
- Кривий Ріг - найбільша атака РФ за війну, 29360 абонентів без світла, є проблеми з теплом і водою.
- Запорізька область - світло відновили менш ніж за 7 годин.
- Триває подача тепла і води на Запоріжжі.
- "Запоріжжяобленерго" просить обмежити споживання електроенергії, ситуація в системі складна.
Дніпропетровська область
На Дніпропетровщині понад мільйон абонентів залишаються без тепла та води. Досі без світла 800 тисяч споживачів, було знеструмлено вісім шахт.
Дніпро та частина регіону - без світла.
Енергетики заживили частину об’єктів критичної інфраструктури в області. Відновлювальні роботи тривають без зупинок з ночі - працюють бригади з усієї області.
Фахівці обіцяють максимально швидко повернути світло родинам після того, як буде заживлено всю критичну інфраструктуру.
В регіоні вдалося частково відновити централізовані системи у кількох населених пунктах, бригади працюють у посиленому режимі. Лівий берег Дніпра - з водою зі зниженим тиском. Об’єкти соціальної та критичної інфраструктури знаходяться на резервному живленні.
Електротранспорт у Дніпрі замінять автобуси, місто збільшить кількість їхнього рухомого складу на маршрутах. Тим часом у школах міста канікули продовжили до 11 січня.
Всі потяги в місті та області продовжують курсувати із теплотягою. Вокзали також заживлені від генераторів, працюють "пункти незламності".
У Кривому Розі, який зазнав найбільшої атаки за всю війну, дуже складною є ситуація з електрикою в трьох районах:
- Інгулецькому,
- частині Металургійного,
- частині Довгинцівського.
В місті аварійно відключені 29360 абонентів. Воду в системі на півдні міста утримують на генераторах.
Було понад 30 відключених котелень, в тому числі, дуже великих. Наразі всі вони вже працюють в штатному режимі, окрім одної в Інгулецькому районі, яка на генераторі. Подачу тепла там тільки починають. По місту фіксуються пориви від гідроударів.
Лікарні в Кривому Розі працюють на генераторах. Роботу електротранспорту відновили. Школи і садочки в Інгулецькому районі будуть працювати дистанційно.
Всі "пункти незламності" працюють та отримали вказівку включати генератори при першій потребі.
Запорізька область
Вчора близько 22:00 внаслідок масованої дронової атаки ворога на енергетичну інфраструктуру Запорізька область також була повністю знеструмлена.
Відновлювальні роботи почалися одразу і тривали всю ніч. В першу чергу заживлювалися об’єкти критичної інфраструктури.
І вже станом на 05:00 ранку - менш як за 7 годин - енергетики завершили роботи, відновивши електропостачання.
Тож на ранок електропостачання Запорізької області відновлено.
Однак обленерго застерігає, що після нічних обстрілів в енергосистемі по Запорізькому регіону зберігається складна ситуація.
"З метою уникнення повторних масових знеструмлень просимо терміново ОБМЕЖИТИ користування потужними електроприладами", - звернулися в "Запоріжжяобленерго" до споживачів.
Котельні в Запоріжжі працюють у штатному режимі. Триває подача тепла та води в оселі.
Електропостачання стратегічної інфраструктури відновлено. Поїзди у цьому регіоні курсують у звичному режимі.
Нагадаємо, що у середу, 7 січня російські війська завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині та Запоріжжі, внаслідок чого обидві області повністю залишилися без електропостачання.
Після масового вимкнення електроенергії у регіони направляють генератори з інших регіонів України, про що повідомив заступник міністра цифрової трансформації Станіслав Прибитько.
Також до постраждалих областей додатково скеровують аварійні бригади операторів для підтримки зв’язку та стабілізації роботи мереж.
Як зазначив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко зазначено, що такі удари росіян мають навмисний характер і спрямовані проти мирного населення, що вказує на спробу створити умови гуманітарної катастрофи у великих промислових містах, де проживають сотні тисяч людей. Зокрема як Дніпро та Запоріжжя.
Під час підготовки матеріалу використовувалися публікації ДТЕК, Міненерго, заяви віцепрем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, а також повідомлення представників місцевої влади та обленерго.