Никакого военного смысла нет: Зеленский об ударах РФ по Днепру и Запорожью

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российские удары по Днепропетровской и Запорожской областях, которые оставили людей без электричества, отопления и воды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.
Президент поблагодарил ремонтные бригады и все службы, которые с ночи работают над восстановлением электричества, тепла и воды на Днепровщине и в Запорожской области.
По состоянию на сейчас энергоснабжение в Запорожской области восстановлено и осуществляется по графикам.
На Днепровщине работы продолжаются в Днепре, Каменском, Кривом Роге, Никополе, Павлограде и других городах и громадах. К восстановлению привлечены все необходимые ресурсы, оборудование и службы.
Зеленский отметил, что поручил премьер-министру Юлии Свириденко предоставить всю необходимую поддержку местным властям.
Он также призвал международных партнеров реагировать на удары России по энергетике и инфраструктуре, которые оставляют людей без электричества и отопления в условиях зимы.
"И важно, чтобы наши партнеры в мире реагировали на это издевательство России над людьми. Никакого военного смысла нет в таких ударах.... Это война России именно против нашего народа, против жизни в Украине - попытки сломать Украину", - заявил глава государства.
Напомним, что в среду, 7 января российские войска нанесли удары по объектам критической инфраструктуры на Днепропетровщине и Запорожье, в результате чего обе области полностью остались без электроснабжения.
Жителей призвали заблаговременно сделать запасы воды, а для поддержки населения и обеспечения базовых потребностей начали разворачивать "пункты несокрушимости".
Все городские больницы Днепра перевели на автономное питание от генераторов, а школьные каникулы продлили еще на два дня.
Также россияне совершили одну из крупнейших комбинированных атак на Кривой Рог в Днепропетровской области за все время полномасштабного вторжения. Удары были нанесены по нескольким локациям.
На Днепропетровщине более миллиона абонентов остаются без тепла и воды. До сих пор без света 800 тысяч потребителей, были обесточены восемь шахт.
Тем временем энергетикам удалось полностью вернуть свет для жителей Запорожской области, но граждан призывают не пользоваться мощными бытовыми приборами из-за дефицита электроэнергии.
Подробнее о ситуации со светом, водой и теплом после ударов РФ в двух областях - читайте в материале РБК-Украина.