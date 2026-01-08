Никакого военного смысла нет: Зеленский об ударах РФ по Днепру и Запорожью

Президент поблагодарил ремонтные бригады и все службы, которые с ночи работают над восстановлением электричества, тепла и воды на Днепровщине и в Запорожской области.

По состоянию на сейчас энергоснабжение в Запорожской области восстановлено и осуществляется по графикам.

На Днепровщине работы продолжаются в Днепре, Каменском, Кривом Роге, Никополе, Павлограде и других городах и громадах. К восстановлению привлечены все необходимые ресурсы, оборудование и службы.

Зеленский отметил, что поручил премьер-министру Юлии Свириденко предоставить всю необходимую поддержку местным властям.

Он также призвал международных партнеров реагировать на удары России по энергетике и инфраструктуре, которые оставляют людей без электричества и отопления в условиях зимы.

"И важно, чтобы наши партнеры в мире реагировали на это издевательство России над людьми. Никакого военного смысла нет в таких ударах.... Это война России именно против нашего народа, против жизни в Украине - попытки сломать Украину", - заявил глава государства.