Кривий ріг зазнав найбільшої атаки за всю війну: що відомо про наслідки

Росіяни здійснили одну з найбільших комбінованих атак на Кривий Ріг у Дніпропетровській області за весь час повномасштабного вторгнення. Удари були завдані вдень та ввечері, 7 січня, по кількох локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Як розповів Вілкул, сьогодні всю ніч працював міський Штаб із ліквідації наслідків удару. До роботи залучені рятувальники, енергетики, тепловики, комунальні служби та представники всіх рівнів влади.

"Вчора вдень та ввечері ворог здійснив одну з найбільших комбінованих атак на Кривий Ріг за весь час повномасштабного вторгнення. Атака була по декількох локаціях в нашому місті", - йдеться у повідомленні.

Станом на ранок з восьми постраждалих у лікарнях залишаються двоє людей. Їхній стан середньої тяжкості, стабільний.

"Залишається дуже складною ситуація з електрикою в Інгулецькому, частині Металургійного та частині Довгинцівського районів. Енергетики працювали всю ніч та працюють зараз, аби відновлення електроенергії відбулося якомога швидше", - повідомив голова Ради оборони.

За словами Вілкула на зараз аварійно відключені 29360 абонентів.

Водопостачання на півдні міста утримується за рахунок генераторів, ситуація стабілізована.

Через атаку було відключено понад 30 котелень, зокрема великих. Станом на ранок усі котельні працюють у штатному режимі, окрім однієї в Інгулецькому районі - вона живиться від генератора, подачу тепла там лише починають. У місті також фіксують пориви мереж через гідроудари.

Лікарні працюють на генераторах. Усі пункти незламності функціонують і готові вмикати резервне живлення за потреби.

Електротранспорт в Інгулецькому районі вже відновили, нині він працює по всьому місту. Школи та дитсадки в Інгулецькому районі сьогодні працюватимуть дистанційно.

За даними Вілкула, вночі над областю сили ППО збили 31 ворожий безпілотник.

У Криворізькому районі внаслідок атак були пошкоджені об’єкти інфраструктури та виникли пожежі. У Нікопольському районі ворог обстріляв Нікополь, Покровську та Червоногригорівську громади з важкої артилерії та FPV-дронів, обійшлося без жертв.