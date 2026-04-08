"Жодних винятків не буде": Трамп пригрозив жорсткими митами країнам

15:34 08.04.2026 Ср
США вводитимуть мита проти союзників Ірану
aimg Ірина Глухова
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп пригрозив митами у 50% країнам, які постачають військову зброю Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа у його соцмережі Truth Social.

"Країна, яка постачає військову зброю Ірану, буде негайно обкладена митами у розмірі 50% на всі товари, що продаються Сполученим Штатам Америки", - заявив він.

Президент США запевнив, що ні для кого не робитиме винятків.

"Жодних винятків чи звільнень не буде", - додав Трамп.

Двотижневе перемир'я США та Ірану

Як відомо, 8 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати погодилися на двотижневе припинення вогню з Іраном. У цей період сторони мають провести переговори щодо укладення повноцінної мирної угоди.

Також Трамп заявив, що США здобули "повну й остаточну перемогу" після укладення угоди з Іраном про двотижневе припинення вогню.

Тегеран підтвердив згоду на перемир’я та анонсував відкриття Ормузької протоки на цей період, але висунув власну умову.

ЗМІ пишуть, що перший раунд переговорів між США та Іраном запланований на п’ятницю, 10 квітня, в Ісламабаді (Пакистан). Це будуть перші особисті перемовини сторін з початку війни.

За попередніми даними, американську делегацію очолить віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Водночас Трамп в інтерв’ю Sky News наголосив, що США готові повернутися до військових дій проти Ірану, якщо не вдасться досягти угоди, яка задовольнить Вашингтон.

Зеленський звернувся до Росії на тлі припинення вогню в Ірані
