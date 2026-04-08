"Жодних винятків не буде": Трамп пригрозив жорсткими митами країнам

Президент США Дональд Трамп пригрозив митами у 50% країнам, які постачають військову зброю Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа у його соцмережі Truth Social.

"Країна, яка постачає військову зброю Ірану, буде негайно обкладена митами у розмірі 50% на всі товари, що продаються Сполученим Штатам Америки", - заявив він.

Президент США запевнив, що ні для кого не робитиме винятків.

"Жодних винятків чи звільнень не буде", - додав Трамп.