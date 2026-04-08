ua en ru
Ср, 08 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Никаких исключений не будет": Трамп пригрозил жесткими пошлинами странам

15:34 08.04.2026 Ср
США будут вводить пошлины против союзников Ирана
aimg Ирина Глухова
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп пригрозил пошлинами в 50% странам, которые поставляют военное оружие Ирану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в его соцсети Truth Social.

"Страна, которая поставляет военное оружие Ирану, будет немедленно обложена пошлинами в размере 50% на все товары, продаваемые Соединенным Штатам Америки", - заявил он.

Президент США заверил, что ни для кого не будет делать исключений.

"Никаких исключений или освобождений не будет", - добавил Трамп.

Двухнедельное перемирие США и Ирана

Как известно, 8 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты согласились на двухнедельное прекращение огня с Ираном. В этот период стороны должны провести переговоры по заключению полноценного мирного соглашения.

Также Трамп заявил, что США одержали "полную и окончательную победу" после заключения соглашения с Ираном о двухнедельном прекращении огня.

Тегеран подтвердил согласие на перемирие и анонсировал открытие Ормузского пролива на этот период, но выдвинул собственное условие.

СМИ пишут, что первый раунд переговоров между США и Ираном запланирован на пятницу, 10 апреля, в Исламабаде (Пакистан). Это будут первые личные переговоры сторон с начала войны.

По предварительным данным, американскую делегацию возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс.

В то же время Трамп в интервью Sky News подчеркнул, что США готовы вернуться к военным действиям против Ирана, если не удастся достичь соглашения, которое удовлетворит Вашингтон.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп
Новости
