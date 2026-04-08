"Никаких исключений не будет": Трамп пригрозил жесткими пошлинами странам
Президент США Дональд Трамп пригрозил пошлинами в 50% странам, которые поставляют военное оружие Ирану.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в его соцсети Truth Social.
"Страна, которая поставляет военное оружие Ирану, будет немедленно обложена пошлинами в размере 50% на все товары, продаваемые Соединенным Штатам Америки", - заявил он.
Президент США заверил, что ни для кого не будет делать исключений.
"Никаких исключений или освобождений не будет", - добавил Трамп.
Двухнедельное перемирие США и Ирана
Как известно, 8 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты согласились на двухнедельное прекращение огня с Ираном. В этот период стороны должны провести переговоры по заключению полноценного мирного соглашения.
Также Трамп заявил, что США одержали "полную и окончательную победу" после заключения соглашения с Ираном о двухнедельном прекращении огня.
Тегеран подтвердил согласие на перемирие и анонсировал открытие Ормузского пролива на этот период, но выдвинул собственное условие.
СМИ пишут, что первый раунд переговоров между США и Ираном запланирован на пятницу, 10 апреля, в Исламабаде (Пакистан). Это будут первые личные переговоры сторон с начала войны.
По предварительным данным, американскую делегацию возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс.
В то же время Трамп в интервью Sky News подчеркнул, что США готовы вернуться к военным действиям против Ирана, если не удастся достичь соглашения, которое удовлетворит Вашингтон.