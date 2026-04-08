"Никаких исключений не будет": Трамп пригрозил жесткими пошлинами странам

Президент США Дональд Трамп пригрозил пошлинами в 50% странам, которые поставляют военное оружие Ирану.

"Страна, которая поставляет военное оружие Ирану, будет немедленно обложена пошлинами в размере 50% на все товары, продаваемые Соединенным Штатам Америки", - заявил он. Президент США заверил, что ни для кого не будет делать исключений. "Никаких исключений или освобождений не будет", - добавил Трамп.