Трамп пригрозив відновити удари по Ірану і назвав умову

12:16 08.04.2026 Ср
2 хв
Чого вимагає американський лідер?
aimg Тетяна Степанова
Трамп пригрозив відновити удари по Ірану і назвав умову Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

США готові повернутися до військових дій проти Ірану, якщо не зможуть домовитися про угоду, яка влаштує Вашингтон.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю Sky News.

"Ми одразу повернемося до цього дуже легко", - сказав Трамп, маючи на увазі удари по Ірану.

За його словами, США повернуться до військових дій, якщо не зможуть домовитися з Іраном про мирну угоду.

Двотижневе перемир'я США та Ірану

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що погодився на двотижневе перемир'я з Іраном. За цей термін планується остаточно завершити угоду.

Він пояснив, що причина згоди полягає в тому, що США вже "виконали і перевершили всі військові завдання" і просунулися в напрямку остаточної угоди про довгостроковий мир з Іраном і мир на Близькому Сході.

Також президент США явно дав зрозуміти, що Вашингтон відіграватиме свою роль в Ормузькій протоці.

За його словами, "буде багато позитивних дій та будуть зароблені великі гроші".

Окрім того, Трамп заявив, що Сполучені Штати здобули "повну й остаточну перемогу" після укладення угоди з Іраном про двотижневе припинення вогню.

Водночас, за інформацією CNN, Вища рада національної безпеки Ірану своєю чергою теж заявила про "перемогу" на тлі припинення вогню.

Більше по темі:
Росія хоче створити "буферну зону" на Вінниччині, - Паліса
Росія хоче створити "буферну зону" на Вінниччині, - Паліса
Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою