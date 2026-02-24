Жителів Чернігівської області попередили про повінь: скільки населених пунктів у зоні ризику

Що відомо про можливу повінь

Чаус розповів, що провів засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

На ній був присутній, зокрема, заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України Володимир Демчук.

"Готуємося до можливої весняної повені", - наголосив очільник Чернігівської ОВА.

Він додав, що під час засідання присутні заслухали також гідрометеорологів.

"Фахівці прогнозують, що повінь буде", - визнав Чаус.

Водночас він зауважив, що "є різні сценарії її проходження".

При цьому "в зоні ризику - пів сотні населених пунктів області".

"Були сьогодні доповіді дорожників. Передусім - мости. Тут важливо забезпечити сполучення і швидке відновлення після того, як рівень води знизиться", - поділився посадовець.

Він зауважив, що "надзвичайники знають, що робити".

Голова ОВА нагадав, що минулими роками "себе добре показали їхні "Богуни".

"Це й евакуація людей, і доставка продуктів, ліків", - пояснив він.

Публікація Чауса (скриншот: facebook.com/Chaus.Viacheslav)

Насамкінець посадовець зазначив, що "повені й паводки - це не щось нове для Чернігівщини".

"Втім, маємо якісно підготуватися, зважаючи, що цьогоріч було дуже багато опадів. Працюємо максимально злагоджено. Хочу подякувати ДСНС за допомогу", - підсумував Чаус.

Ситуація в Чернігівській області сьогодні

Варто зазначити, що згідно з оглядом гідрологічного режиму водних об'єктів Чернігівської області, станом на 8 годину ранку 24 лютого на річках області спостерігався льодостав.

Гідрологічний режим водних об'єктів Чернігівської області 24 лютого (скриншот: facebook.com/chernigiv.pogoda)

Крім того, на сьогоднішній день спеціалісти Чернігівського обласного центру з гідрометеорології прогнозували хмарну погоду, з проясненнями.

Без істотних опадів, але з ожеледицею.