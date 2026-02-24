Жителей Черниговской области предупредили о наводнении: сколько населенных пунктов в зоне риска

Специалисты и чрезвычайники в Черниговской области готовятся к возможному весеннему наводнению, ведь в зоне риска - немало населенных пунктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Черниговской областной государственной (военной) администрации Вячеслава Чауса в Facebook.
Чаус рассказал, что провел заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).
На ней присутствовал, в частности, заместитель главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины Владимир Демчук.
"Готовимся к возможному весеннему наводнению", - подчеркнул глава Черниговской ОВА.
Он добавил, что во время заседания присутствующие заслушали также гидрометеорологов.
"Специалисты прогнозируют, что наводнение будет", - признал Чаус.
В то же время он отметил, что "есть разные сценарии его прохождения".
При этом "в зоне риска - полсотни населенных пунктов области".
"Были сегодня доклады дорожников. Прежде всего - мосты. Здесь важно обеспечить сообщение и быстрое восстановление после того, как уровень воды снизится", - поделился чиновник.
Он отметил, что "чрезвычайники знают, что делать".
Глава ОВА напомнил, что в прошлые годы "себя хорошо показали их "Богуны".
"Это и эвакуация людей, и доставка продуктов, лекарств", - объяснил он.
В завершение чиновник отметил, что "наводнения и паводки - это не что-то новое для Черниговщины".
"Впрочем, должны качественно подготовиться, учитывая, что в этом году было очень много осадков. Работаем максимально слаженно. Хочу поблагодарить ГСЧС за помощь", - подытожил Чаус.
Стоит отметить, что согласно обзору гидрологического режима водных объектов Черниговской области, по состоянию на 8 часов утра 24 февраля на реках области наблюдался ледостав.
Кроме того, на сегодняшний день специалисты Черниговского областного центра по гидрометеорологии прогнозировали облачную погоду, с прояснениями.
Без существенных осадков, но с гололедицей.
Напомним, ранее мы рассказывали, как 16 февраля ликвидировали последствия непогоды в разных областях. Из-за снегопадов, резкой оттепели, дождей и сильного ветра фиксировали подтопления, падение деревьев, ДТП и перебои с электроснабжением.
18 февраля в разных регионах Украины снова фиксировали ощутимые последствия непогоды - от подтоплений до гололеда.
Из-за осложнения погодных условий на отдельных участках дорог даже пришлось временно ограничить движение некоторых видов транспорта.
Позже - после критических подтоплений на фоне ливней - в Украину пришли мороз и снегопады.
Стихия "накрыла" разные области, а с ее последствиями пришлось бороться не только коммунальщикам, но и рядовым украинцам.
