Температурні гойдалки та шторм: якою буде погода в Україні в останній тиждень зими (карти)
Останній тиждень зими в Україні принесе різкі температурні коливання, мокрий сніг із дощем, ожеледицю та посилення вітру. Можливі штормові пориви й складні погодні умови в низці регіонів, а подекуди - снігопади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У понеділок, 23 лютого, у більшості регіонів України очікується хмарна погода. Майже по всій території країни прогнозується мокрий сніг, та сніг з дощем. .
Ба більше, та заданими ДСНС, там оголошено штормове попередження. Очікується посилення вітру, мокрий сніг та ожеледиця.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +1 до -3 градусів;
- у східних областях - від 0 до -10 градусів;
- у центральних областях - від +1 до -10 градусів;
- у південних областях - від +8 до +4 градусів;
- у західних областях - від +7 до 0 градусів.
У вівторок, 24 лютого, опади прогнозуються по всіх областях України. За даними синоптиків, можливі снігопади, та мокрий сніг. На дорогах - ожеледиця.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від -1 до +1 градусів;
- у східних областях - від +1 до +4 градусів;
- у центральних областях - від +3 до -3 градусів;
- у південних областях - від +8 до -1 градусів;
- у західних областях - від +7 до -5 градусів.
У середу, 25 лютого, погода в Україні все ще буде хмарною. На більшості територій - мокрий сніг з дощем. На півночі - снігопади.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від -1 до -5 градусів;
- у східних областях - від +2 до -2 градусів;
- у центральних областях - від +1 до -2 градусів;
- у південних областях - від +8 до -1 градусів;
- у західних областях - від +5 до -1 градусів.
У четвер, 26 лютого, за картами синоптиків все ще триматимуться незначні морози. Однак по всій території країни буде хмарно з прояснення. Лише на сході - незначні снігопади.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +1 до -10 градусів;
- у східних областях - від +1 до -3 градусів;
- у центральних областях - від 0 до -6 градусів;
- у південних областях - від +5 до -4 градусів;
- у західних областях - від +7 до -5 градусів.
У п'ятницю, 27 лютого, похолодання все ще триматиметься на півночі, а ось на заході переважатиме плюсова температура. Майже по всій території країни буде хмарно з проясненням. Опади не прогнозуються.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +1 до -10 градусів;
- у східних областях - від 0 до -5 градусів;
- у центральних областях - від +2 до -6 градусів;
- у південних областях - від +5 до -4 градусів;
- у західних областях - від +10 до -5 градусів.
Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр оприлюднив попередній прогноз на 2026 рік - щодо середніх і екстремальних температур, кількості опадів та загального характеру погоди, яка очікується в межах кліматичної норми або дещо теплішою.