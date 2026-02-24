ua en ru
Промерзлий ґрунт і лід на полях: врожай яких озимих потрапив під удар негоди в Україні

Вівторок 24 лютого 2026 10:50
UA EN RU
Промерзлий ґрунт і лід на полях: врожай яких озимих потрапив під удар негоди в Україні Погода в середині лютого була небезпечною для деяких рослин в Україні (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

В Українському гідрометеорологічному центрі підбили погодні підсумки за другу декаду лютого та пояснили, для яких озимих культур промерзання ґрунту представляло найбільшу загрозу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби УкрГМЦ у Facebook.

Головне:

  • Нестійка погода: у середині лютого в Україні спостерігались різкі температурні коливання - від майже весняного тепла до сильних морозів.
  • Небезпечні явища: переміщення атмосферних фронтів принесло із собою ожеледицю, налипання мокрого снігу та сильні пориви вітру.
  • Ризики для посівів: суттєве промерзання ґрунту створило загрозу для окремих видів озимих культур і багаторічних трав.
  • Лід на полях: у низці областей на полях утворилася щільна льодяна кірка, яка в окремих регіонах зберігалась впродовж тривалого часу.
  • Поточний стан: попри складні погодні умови, більшість рослин перебувають у стані зимового спокою.

Особливості погоди в середині лютого

Згідно з інформацією експертів, впродовж другої декади лютого 2026 року в Україні спостерігалася нестійка погода:

  • зі значними коливаннями середньої добової температури;
  • із різким похолоданням у середині декади.

Середні показники температури

В Укргідрометцентрі повідомили, що середні добові температури повітря були:

  • на початку декади - на 3-5°С вищими за норму;
  • у другій половині декади - на 4-8°С нижчими від неї.

Найтепліші дні та найхолодніші ночі

Українцям розповіли, що у цей період - у найтепліші дні - у більшості західних та південних областей повітря прогрівалося до +10+13°С.

Тим часом в найхолодніші ночі - у північних та північно-західних областях - температура повітря знижувалася до 15-20 градусів морозу.

У Сумській та Харківській областях - до мінус 23-24°С.

Чим небезпечна була погода та що з опадами

В УкрГМЦ нагадали, що впродовж другої декади лютого спостерігалися:

  • складні відкладення ожеледі;
  • налипання мокрого снігу;
  • ожеледиця.

У багатьох областях відмічався також сильний поривчастий вітер.

При цьому із переміщенням через територію України циклонів та їх атмосферних фронтів, майже на всій території країни спостерігалися опади - переважно у вигляді:

  • снігу;
  • мокрого снігу;
  • дощу.

Промерзлий ґрунт і лід на полях: врожай яких озимих потрапив під удар негоди в УкраїніАгрометеорологічні умови другої декади лютого 2026 року в Україні (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Де температури ґрунту були найнижчі

В цілому озимі культури впродовж другої декади лютого на всій території країни знаходилися у стані глибокого зимового спокою.

Найнижчі температури ґрунту - мінус 12-13°С - на глибині залягання вузла кущіння (3 см) озимих культур і багаторічних трав були відмічені деякими метеорологічними станціями:

  • Кіровоградської області;
  • Дніпропетровської області.

Для яких рослин це становило загрозу

Згідно з даними спеціалістів Українського гідрометеорологічного центру, такі зниження температури ґрунту представляли загрозу для рослин:

  • озимого ячменю;
  • озимого ріпаку;
  • слаборозвиненої озимої пшениці.

"Проте тривалість їх дії була невеликою", - додали експерти.

В яких областях був лід на полях

Насамкінець в УкрГМЦ повідомили, що притерта до ґрунту льодяна кірка товщиною від 2 до 27 мм утворилася або зберігалася:

  • на багатьох полях Кіровоградської, Полтавської та Харківської областей (третю декаду поспіль);
  • на окремих полях Дніпропетровської області (третю декаду поспіль)
  • місцями - у Київській, Чернігівській, Черкаській та Волинській областях (упродовж однієї декади).

При цьому у Харківській області вона місцями становила до 42-54 мм.

"Ступінь її розповсюдження становив від 10% до 100% площі поля", - підсумували фахівці Укргідрометцентру.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про відчутні наслідки негоди у різних регіонах України 18 лютого. Через ускладнення погодних умов на окремих ділянках доріг довелося навіть тимчасово обмежити рух деяких видів транспорту.

Після критичних підтоплень на тлі злив в Україну прийшли мороз і снігопади.

Стихія "накрила" різні області, а з її наслідками довелось боротись не лише комунальникам, але й пересічним українцям.

Крім того, ми пояснювали, чи справді зимова погода впливає на якість повітря (особливо у великих містах).

Читайте також, чому -25 взимку не аномалія та чи загрожує Україні "сибірський вибух".

Гідрометцентр Погода в Україні Негода в Україні Рослини Бізнес Кліматолог Метеоролог Сад і огород Фермери Товари
