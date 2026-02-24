Промерзлий ґрунт і лід на полях: врожай яких озимих потрапив під удар негоди в Україні

В Українському гідрометеорологічному центрі підбили погодні підсумки за другу декаду лютого та пояснили, для яких озимих культур промерзання ґрунту представляло найбільшу загрозу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби УкрГМЦ у Facebook.

Головне:

Нестійка погода : у середині лютого в Україні спостерігались різкі температурні коливання - від майже весняного тепла до сильних морозів.

: у середині лютого в Україні спостерігались різкі температурні коливання - від майже весняного тепла до сильних морозів. Небезпечні явища : переміщення атмосферних фронтів принесло із собою ожеледицю, налипання мокрого снігу та сильні пориви вітру.

: переміщення атмосферних фронтів принесло із собою ожеледицю, налипання мокрого снігу та сильні пориви вітру. Ризики для посівів : суттєве промерзання ґрунту створило загрозу для окремих видів озимих культур і багаторічних трав.

: суттєве промерзання ґрунту створило загрозу для окремих видів озимих культур і багаторічних трав. Лід на полях : у низці областей на полях утворилася щільна льодяна кірка, яка в окремих регіонах зберігалась впродовж тривалого часу.

: у низці областей на полях утворилася щільна льодяна кірка, яка в окремих регіонах зберігалась впродовж тривалого часу. Поточний стан: попри складні погодні умови, більшість рослин перебувають у стані зимового спокою.

Особливості погоди в середині лютого

Згідно з інформацією експертів, впродовж другої декади лютого 2026 року в Україні спостерігалася нестійка погода:

зі значними коливаннями середньої добової температури;

із різким похолоданням у середині декади.

Середні показники температури

В Укргідрометцентрі повідомили, що середні добові температури повітря були:

на початку декади - на 3-5°С вищими за норму;

у другій половині декади - на 4-8°С нижчими від неї.

Найтепліші дні та найхолодніші ночі

Українцям розповіли, що у цей період - у найтепліші дні - у більшості західних та південних областей повітря прогрівалося до +10+13°С.

Тим часом в найхолодніші ночі - у північних та північно-західних областях - температура повітря знижувалася до 15-20 градусів морозу.

У Сумській та Харківській областях - до мінус 23-24°С.

Чим небезпечна була погода та що з опадами

В УкрГМЦ нагадали, що впродовж другої декади лютого спостерігалися:

складні відкладення ожеледі;

налипання мокрого снігу;

ожеледиця.

У багатьох областях відмічався також сильний поривчастий вітер.

При цьому із переміщенням через територію України циклонів та їх атмосферних фронтів, майже на всій території країни спостерігалися опади - переважно у вигляді:

снігу;

мокрого снігу;

дощу.

Агрометеорологічні умови другої декади лютого 2026 року в Україні (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Де температури ґрунту були найнижчі

В цілому озимі культури впродовж другої декади лютого на всій території країни знаходилися у стані глибокого зимового спокою.

Найнижчі температури ґрунту - мінус 12-13°С - на глибині залягання вузла кущіння (3 см) озимих культур і багаторічних трав були відмічені деякими метеорологічними станціями:

Кіровоградської області;

Дніпропетровської області.

Для яких рослин це становило загрозу

Згідно з даними спеціалістів Українського гідрометеорологічного центру, такі зниження температури ґрунту представляли загрозу для рослин:

озимого ячменю;

озимого ріпаку;

слаборозвиненої озимої пшениці.

"Проте тривалість їх дії була невеликою", - додали експерти.

В яких областях був лід на полях

Насамкінець в УкрГМЦ повідомили, що притерта до ґрунту льодяна кірка товщиною від 2 до 27 мм утворилася або зберігалася:

на багатьох полях Кіровоградської, Полтавської та Харківської областей (третю декаду поспіль);

на окремих полях Дніпропетровської області (третю декаду поспіль)

місцями - у Київській, Чернігівській, Черкаській та Волинській областях (упродовж однієї декади).

При цьому у Харківській області вона місцями становила до 42-54 мм.

"Ступінь її розповсюдження становив від 10% до 100% площі поля", - підсумували фахівці Укргідрометцентру.