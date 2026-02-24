Промерзлий ґрунт і лід на полях: врожай яких озимих потрапив під удар негоди в Україні
В Українському гідрометеорологічному центрі підбили погодні підсумки за другу декаду лютого та пояснили, для яких озимих культур промерзання ґрунту представляло найбільшу загрозу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби УкрГМЦ у Facebook.
Головне:
- Нестійка погода: у середині лютого в Україні спостерігались різкі температурні коливання - від майже весняного тепла до сильних морозів.
- Небезпечні явища: переміщення атмосферних фронтів принесло із собою ожеледицю, налипання мокрого снігу та сильні пориви вітру.
- Ризики для посівів: суттєве промерзання ґрунту створило загрозу для окремих видів озимих культур і багаторічних трав.
- Лід на полях: у низці областей на полях утворилася щільна льодяна кірка, яка в окремих регіонах зберігалась впродовж тривалого часу.
- Поточний стан: попри складні погодні умови, більшість рослин перебувають у стані зимового спокою.
Особливості погоди в середині лютого
Згідно з інформацією експертів, впродовж другої декади лютого 2026 року в Україні спостерігалася нестійка погода:
- зі значними коливаннями середньої добової температури;
- із різким похолоданням у середині декади.
Середні показники температури
В Укргідрометцентрі повідомили, що середні добові температури повітря були:
- на початку декади - на 3-5°С вищими за норму;
- у другій половині декади - на 4-8°С нижчими від неї.
Найтепліші дні та найхолодніші ночі
Українцям розповіли, що у цей період - у найтепліші дні - у більшості західних та південних областей повітря прогрівалося до +10+13°С.
Тим часом в найхолодніші ночі - у північних та північно-західних областях - температура повітря знижувалася до 15-20 градусів морозу.
У Сумській та Харківській областях - до мінус 23-24°С.
Чим небезпечна була погода та що з опадами
В УкрГМЦ нагадали, що впродовж другої декади лютого спостерігалися:
- складні відкладення ожеледі;
- налипання мокрого снігу;
- ожеледиця.
У багатьох областях відмічався також сильний поривчастий вітер.
При цьому із переміщенням через територію України циклонів та їх атмосферних фронтів, майже на всій території країни спостерігалися опади - переважно у вигляді:
- снігу;
- мокрого снігу;
- дощу.
Агрометеорологічні умови другої декади лютого 2026 року в Україні (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)
Де температури ґрунту були найнижчі
В цілому озимі культури впродовж другої декади лютого на всій території країни знаходилися у стані глибокого зимового спокою.
Найнижчі температури ґрунту - мінус 12-13°С - на глибині залягання вузла кущіння (3 см) озимих культур і багаторічних трав були відмічені деякими метеорологічними станціями:
- Кіровоградської області;
- Дніпропетровської області.
Для яких рослин це становило загрозу
Згідно з даними спеціалістів Українського гідрометеорологічного центру, такі зниження температури ґрунту представляли загрозу для рослин:
- озимого ячменю;
- озимого ріпаку;
- слаборозвиненої озимої пшениці.
"Проте тривалість їх дії була невеликою", - додали експерти.
В яких областях був лід на полях
Насамкінець в УкрГМЦ повідомили, що притерта до ґрунту льодяна кірка товщиною від 2 до 27 мм утворилася або зберігалася:
- на багатьох полях Кіровоградської, Полтавської та Харківської областей (третю декаду поспіль);
- на окремих полях Дніпропетровської області (третю декаду поспіль)
- місцями - у Київській, Чернігівській, Черкаській та Волинській областях (упродовж однієї декади).
При цьому у Харківській області вона місцями становила до 42-54 мм.
"Ступінь її розповсюдження становив від 10% до 100% площі поля", - підсумували фахівці Укргідрометцентру.
