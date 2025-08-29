Жеребкування Ліги конференцій: з ким зіграють "Динамо" і "Шахтар"

Українські клуби "Динамо" і "Шахтар" дізналися суперників у основному етапі Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію жеребкування, яке відбулося 20 серпня.
Суперники "Динамо":
Суперники "Шахтаря":
Старт групового раунду Ліги конференцій - 2 жовтня.
Нагадаємо, що "Шахтар" здобув путівку до Етапу ліги, здолавши швейцарський "Серветт" із загальним рахунком 2:1.
А "Динамо", попри домашню перемогу над "Маккабі" з Тель-Авіва, завершило виступи в Лізі Європи і вилетіло до Ліги конференцій.
Зазначимо, що киянам і донеччанам у матчах Етапу ліги не допоможуть Георгій Судаков і Владислав Ванат, які перейшли у "Бенфіку" та "Жирону" відповідно наприкінці трансферного вікна.
У турнірі беруть участь 36 команд, які грають на єдиному груповому етапі.
Кожен клуб проводить по шість матчів проти різних суперників із різних кошиків.
За підсумками цього етапу вісім найкращих команд напряму виходять до 1/8 фіналу, тоді як ті, що розташувалися з дев’ятого по двадцять четверте місце, змагаються у додатковому раунді плей-оф, щоб потрапити до цієї стадії.
Команди, що опиняються нижче двадцять четвертого місця, залишають турнір.
Після групового етапу плей-оф відбувається за класичною схемою з двоматчевими протистояннями, аж до фіналу, який визначить переможця змагання.
Загалом у сезоні турніру Ліги конференцій буде проведено 141 матч за 15 ігрових днів. Ігри будуть проходити по четвергах.
Фінал відбудеться 27 травня 2026 року у Лейпцигу на Red Bull Arena.
Серед українських клубів у турнірі найвищим досягненням є вихід "Дніпра-1" до 1/16 ЛК.
Луганська "Зоря" у сезоні 2022/23 не вийшла у плей-оф, посівши третє місце в групі з "Ромою", "Буде-Глімтом" і болгарським ЦСКА.
У сезоні 2023/24 "Дніпро-1" посів друге місце у групі з АЗ, "Аполлоном" (Лімасол) і "Вадуцом", що дозволило дніпрянам потрапити до стикових матчів. Однак у 1/16 український клуб програв АЕКу з Ларнаки.
У сезоні 2023/24 "Зоря" знову представляла Україну у цьому турнірі. І знову - третє місце. Цього разу у групі з "Маккабі" (Тель-Авів), "Гентом" і "Брєйдабліком".
Минулого сезону "Дніпро" і "Полісся" не змогли кваліфікуватися у Етап ліги.
Додамо, що переможцями ЛК у свій час ставали "Рома" (2022), "Вест Гем" (2023), "Олімпіакос" (2024) і "Челсі" (2025).
