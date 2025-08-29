Жеребкування Ліги конференцій: з ким зіграють "Динамо" і "Шахтар"

З ким "Динамо" і "Шахтар" будуть грати у Лізі конференцій

Суперники "Динамо":

"Крістал Пелас" (вдома)

"Фіорентина" (в гостях)

"Зринські" (вдома)

"Омонія" (в гостях)

"Ноа" (вдома)

"Самсунпор" (в гостях)

Суперники "Шахтаря":

"Легія" (вдома)

"Шемрок Роверс" (в гостях)

"Рієка" (вдома)

"Абердін" (в гостях)

"Брєйдаблік" (вдома)

"Хамрун Спартанс" (в гостях)

Старт групового раунду Ліги конференцій - 2 жовтня.

Нагадаємо, що "Шахтар" здобув путівку до Етапу ліги, здолавши швейцарський "Серветт" із загальним рахунком 2:1.

А "Динамо", попри домашню перемогу над "Маккабі" з Тель-Авіва, завершило виступи в Лізі Європи і вилетіло до Ліги конференцій.

Зазначимо, що киянам і донеччанам у матчах Етапу ліги не допоможуть Георгій Судаков і Владислав Ванат, які перейшли у "Бенфіку" та "Жирону" відповідно наприкінці трансферного вікна.

Формат Ліги конференцій-2025/26

У турнірі беруть участь 36 команд, які грають на єдиному груповому етапі.

Кожен клуб проводить по шість матчів проти різних суперників із різних кошиків.

За підсумками цього етапу вісім найкращих команд напряму виходять до 1/8 фіналу, тоді як ті, що розташувалися з дев’ятого по двадцять четверте місце, змагаються у додатковому раунді плей-оф, щоб потрапити до цієї стадії.

Команди, що опиняються нижче двадцять четвертого місця, залишають турнір.

Після групового етапу плей-оф відбувається за класичною схемою з двоматчевими протистояннями, аж до фіналу, який визначить переможця змагання.

Загалом у сезоні турніру Ліги конференцій буде проведено 141 матч за 15 ігрових днів. Ігри будуть проходити по четвергах.

Дати матчів

Тур 1: 2 жовтня 2025 року

2 жовтня 2025 року Тур 2: 23 жовтня 2025 року

23 жовтня 2025 року Тур 3: 6 листопада 2025 року

6 листопада 2025 року Тур 4: 27 листопада 2025 року

27 листопада 2025 року Тур 5: 11 грудня 2025 року

11 грудня 2025 року Тур 6: 18 грудня 2025 року

18 грудня 2025 року 1/16 фіналу: 19 та 26 лютого 2026 року

19 та 26 лютого 2026 року 1/8 фіналу: 12 та 19 березня 2026 року

12 та 19 березня 2026 року Чвертьфінали: 9 та 16 квітня 2026 року

9 та 16 квітня 2026 року Півфінали: 30 квітня та 7 травня 2026 року

Фінал відбудеться 27 травня 2026 року у Лейпцигу на Red Bull Arena.

Україна у Лізі конференцій

Серед українських клубів у турнірі найвищим досягненням є вихід "Дніпра-1" до 1/16 ЛК.

Луганська "Зоря" у сезоні 2022/23 не вийшла у плей-оф, посівши третє місце в групі з "Ромою", "Буде-Глімтом" і болгарським ЦСКА.

У сезоні 2023/24 "Дніпро-1" посів друге місце у групі з АЗ, "Аполлоном" (Лімасол) і "Вадуцом", що дозволило дніпрянам потрапити до стикових матчів. Однак у 1/16 український клуб програв АЕКу з Ларнаки.

У сезоні 2023/24 "Зоря" знову представляла Україну у цьому турнірі. І знову - третє місце. Цього разу у групі з "Маккабі" (Тель-Авів), "Гентом" і "Брєйдабліком".

Минулого сезону "Дніпро" і "Полісся" не змогли кваліфікуватися у Етап ліги.

Додамо, що переможцями ЛК у свій час ставали "Рома" (2022), "Вест Гем" (2023), "Олімпіакос" (2024) і "Челсі" (2025).

Всі учасники Ліги конференцій-2025/26