Жеребьевка Лиги конференций: с кем сыграют "Динамо" и "Шахтер"

Украинские клубы "Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в основном этапе Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию жеребьевки, которая состоялась 20 августа.
Соперники "Динамо":
Соперники "Шахтера":
Старт группового раунда Лиги конференций - 2 октября.
Напомним, что "Шахтер" получил путевку в Этап лиги, одолев швейцарский "Серветт" с общим счетом 2:1.
А "Динамо", несмотря на домашнюю победу над "Маккаби" из Тель-Авива, завершило выступления в Лиге Европы и вылетело в Лигу конференций.
Отметим, что киевлянам и дончанам в матчах Этапа лиги не помогут Георгий Судаков и Владислав Ванат, которые перешли в "Бенфику" и "Жирону" соответственно в конце трансферного окна.
В турнире принимают участие 36 команд, которые играют на едином групповом этапе.
Каждый клуб проводит по шесть матчей против разных соперников из разных корзин.
По итогам этого этапа восемь лучших команд напрямую выходят в 1/8 финала, тогда как те, что расположились с девятого по двадцать четвертое место, соревнуются в дополнительном раунде плей-офф, чтобы попасть в эту стадию.
Команды, оказывающиеся ниже двадцать четвертого места, покидают турнир.
После группового этапа плей-офф происходит по классической схеме с двухматчевыми противостояниями, вплоть до финала, который определит победителя соревнования.
Всего в сезоне турнира Лиги конференций будет проведен 141 матч за 15 игровых дней. Игры будут проходить по четвергам.
Финал состоится 27 мая 2026 года в Лейпциге на Red Bull Arena.
Среди украинских клубов в турнире самым высоким достижением является выход "Днепра-1" в 1/16 ЛК.
Луганская "Заря" в сезоне 2022/23 не вышла в плей-офф, заняв третье место в группе с "Ромой", "Буде-Глимтом" и болгарским ЦСКА.
В сезоне 2023/24 "Днепр-1" занял второе место в группе с АЗ, "Аполлоном" (Лимасол) и "Вадуцом", что позволило днепрянам попасть в стыковые матчи. Однако в 1/16 украинский клуб проиграл АЕКу из Ларнаки.
В сезоне 2023/24 "Заря" снова представляла Украину в этом турнире. И снова - третье место. На этот раз в группе с "Маккаби" (Тель-Авив), "Гентом" и "Брейдабликом".
В прошлом сезоне "Днепр" и "Полесье" не смогли квалифицироваться в Этап лиги.
Добавим, что победителями ЛК в свое время становились "Рома" (2022), "Вест Хэм" (2023), "Олимпиакос" (2024) и "Челси" (2025).
