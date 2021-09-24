Землетрясение в Украине, закон об олигархах, еще один приговор Крысину: новости за 23 сентября

В Украине произошло землетрясение, Верховная рада приняла закон об олигархах, организатор титушек Крысин получил еще один приговор. Подробнее о том, что произошло в четверг, 23 сентября - в материале РБК-Украина.

Коронавирус в Украине: последние новости

За сутки 23 сентября 2021 года в Украине зафиксировали 9 058 новых подтвержденных случаев коронавируса. В последний раз более 9 тысяч больных за сутки выявляли в конце апреля.

Прогнозирование динамики развития новой, четвертой волны COVID-19 в Украине на 200 дней вперед показало, что эта волна находится на стадии роста. "Ее пик предполагается на уровне 15 000-18 000 случаев заболеваемости в сутки. Угасание четвертой волны ожидается в конце 2021 года", - говорится в прогнозе.

Из-за "желтой" зоны адаптивного карантина во Львовской области на дистанционку перевели более 85% школ. В такой форме продолжают обучение ученики 5-11 классов в школах, уровень вакцинации от COVID в которых не достиг 80%.

Европейский союз обновил "зеленый" список стран, для туристов из которых рекомендуется открыть границы. Несмотря на ухудшение ситуации с COVID-19 в Украине, наша страна все еще остается в этом списке.

Российская делегация решила не ехать на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы. Россия примет участие в сессии ПАСЕ в видеоформате. Причиной такого решения стало то, что российской делегации запретили свободно передвигаться по Страсбургу, где проходит сессия ПАСЕ. Россиянам разрешили передвигать только между гостиницей и зданием Совета Европы, поскольку они привиты вакциной, которая не была одобрена в ЕС.

В Украине произошло землетрясение магнитудой 4,3

В четверг, 23 сентября, в Украине рано утром произошло землетрясение. Сила подземных толчков составила 4,3 балла по шкале Рихтера.

Подземные толчки чувствовались в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областях. Эпицентр землетрясения находился неподалеку Черткова (Тернопольская область), в районе р. Днестр. Толчки были зафиксированы на глубине 10 км, практически на границе Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

Рада приняла закон об олигархах: что он предусматривает

Верховная рада Украины приняла закон о создании реестра олигархов и о лишении их некоторых прав. Законопроект №5599 президента Владимира Зеленского в целом поддержали 279 депутатов.

Законом предусмотрено создание специального реестра, куда будут вносить олигархов. Для этого они должны соответствовать трем из четырех критериев: участие в политической жизни, значительное влияние на СМИ, контроль или владение монополией, а также наличие активов на сумму около 2,3 млрд гривен.

Крищенко назначили заместителем главы КГГА: за что он будет отвечать

Киевский городской совет назначил заместителя главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий. Им стал бывший начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Крищенко будет отвечать за вопросы муниципальной безопасности, гражданской защиты, чрезвычайных ситуаций, территориальной обороны и взаимодействия с правоохранительными органами. Назначение поддержал 91 депутат. Против проголосовали двое, воздержался один и не голосовали еще пять.

Покушение на Шефира: в МВД объяснили, почему киллер стрелял в водителя

При покушении на помощника президента Сергея Шефира киллер стрелял по водителю, чтобы машина потеряла управление и остановилась. После этого он бы дострелил всех, кто находился в автомобиле. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

"Задача киллера была изначально стрелять по водителю, чтобы его поразить. В таких случаях, как учат диверсантов и киллеров, водитель получает пулю, теряет управление, машина становится неуправляемой, съезжает в кювет, врезается в дерево и уже дальше киллер может безнаказанно дострелить всех, кто там находится", - сказал Геращенко в эфире телепрограммы "Право на власть".

Организатор титушек Крысин получил еще один приговор

Дарницкий районный суд Киева приговорил к 8 годам тюрьмы организатора титушек Юрия Крысина за похищение и пытки активистов Евромайдана. Ранее он был осужден к 5 годам за соучастие в убийстве журналиста Вячеслава Веремия.

По словам адвоката, 23 сентября суд вынес обвинительный приговор Крысину. Он признан виновным в организации похищения и пыток 21 января 2014 года. Потерпевшего Владислава Иваненко "титушки" Крысина похитили, приняв его за активиста Евромайдана.

В Украину прибыл рейс с эвакуированными из Афганистана

В Киеве приземлился самолет с людьми, которые были эвакуированы из Афганистана. На его борту находились несколько десятков граждан, в том числе иностранцы.

"На этом борту прилетели люди, возврат которых запрашивали Ватикан и Канада. Наша страна помогает нашим партнерам с эвакуацией из Афганистана. Сейчас прилетело 96 человек, среди них есть граждане Украины, являются лица с видом на жительство в Украине, члены их семей, а также лица, о возвращении которых просили Ватикан и Канада ", - заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Готовил свержение власти с помощью военных. Суд вынес приговор соратнику экс-главы "Укрспирта"

Шевченковский районный суд Киева приговорил к 6 годам тюрьмы жителя Киева Павла Заярнюка. Он обвинялся в подготовке госпереворота вместе с бывшим главой "Укрспирта" Михаилом Лабутиным.

По версии следствия, которую в суде подтвердили свидетели, Заярнюк вместе со своим другом - экс-директором ГП "Укрспирт" Михаилом Лабутиным в начале 2017 года вынашивали планы по захвату госвласти. По их задумке, акция протеста бойцов добровольческого батальона "Айдар" у Рады должна была бы перерасти в беспорядки, в ходе которых военные захватили бы парламент и заставили бы депутатов проголосовать за необходимые решения. Затем планировалось захватить Кабмин и Администрацию президента.

Милевский завершил карьеру футболиста

Украинский футболист Артем Милевский объявил о завершении профессиональной спортивной карьеры.

Пиком его карьеры были выступления за "Динамо" (Киев) восемь лет назад. Последним клубом Артема Милевского стал украинский "Минай", за который нападающий провел 10 матчей, но ни разу не забив гол. Форвард также известен по выступлениям за киевское "Динамо", в составе которого забил 84 мяча и отдал 54 результативных передач в 241 матче.

В Украине объявили штормовое предупреждение

На пятницу, 24 сентября, в Украине объявили штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о сильном ветре.

Так, днем в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. При этом в западных областях местами 25-30 м/с. Синоптики объявили первый уровень опасности. Кроме того, в Киеве и области в пятницу днем прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с.