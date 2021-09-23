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В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение

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Четверг 23 сентября 2021 13:27
В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение Фото: В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На пятницу, 24 сентября, в Украине объявили штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о сильном ветре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, ночью на западе, а днем в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. При этом в западных областях местами 25-30 м/с.

Синоптики объявили первый уровень опасности.

Кроме того, в Киеве и области завтра днем прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с.

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