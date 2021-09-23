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Делегации России ограничили передвижение по Страсбургу. Они отказались ехать на сессию ПАСЕ

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Москва, Четверг 23 сентября 2021 19:10
Делегации России ограничили передвижение по Страсбургу. Они отказались ехать на сессию ПАСЕ Фото: Россия не поедет на сессию ПАСЕ (coe.int)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российская делегация решила не ехать на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы. Россия примет участие в сессии ПАСЕ в видеоформате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание"ТАСС".

Причиной такого решения стало то, что российской делегации запретили свободно передвигаться по Страсбургу, где проходит сессия ПАСЕ. Россиянам разрешили передвигать только между гостиницей и зданием Совета Европы, поскольку они привиты вакциной, которая не была одобрена в ЕС.

"Принято решение, что все члены российской делегации будут участвовать в сессии по видеосвязи", - заявил собеседник "ТАСС".

В то же время спикер российской Госдумы Вячеслав Володин в ответ на такие ограничения в отношении российской делегации предложил вообще отказаться от участия России в осенней сессии ПАСЕ.

"Дискриминация в отношении наших парламентариев является неприемлемой. В связи с этим правильно было бы не участвовать в заседании ПАСЕ", - заявил он.

Осенняя сессия ПАСЕ будет проходить в Страсбурге с 27 по 30 сентября. В связи с пандемией коронавируса сессии ПАСЕ проходят в гибридном формате, то есть делегации могут либо приехать в Страсбург, либо участвовать онлайн.

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ПАСЕ Российская Федерация
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