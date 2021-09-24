Землетрус в Україні, закон про олігархів, ще один вирок Крисіну: новини за 23 вересня

В Україні стався землетрус, Верховна рада прийняла закон про олігархів, організатор тітушек Крисін отримав ще один вирок. Детальніше про те, що сталося в четвер, 23 вересня - в матеріалі РБК-Україна.

Коронавірус в Україні і в світі: остані новини

За добу 23 вересня 2021 року в Україні зафіксували 9 058 нових підтверджених випадків коронавірусу. Востаннє понад 9 тисяч хворих за добу виявляли в кінці квітня.

Прогнозування динаміки розвитку нової, четвертої хвилі COVID-19 в Україні на 200 днів вперед показало, що ця хвиля знаходиться на стадії зростання. "Її пік передбачається на рівні 15 000-18 000 випадків захворюваності на добу. Згасання четвертої хвилі очікується в кінці 2021 року", - йдеться в прогнозі.

Ради "жовтої" зони адаптивного карантину у Львівській області на дистанційку перевели понад 85% шкіл. У такій формі продовжують навчання учні 5-11 класів у школах, рівень вакцинації від COVID в яких не досяг 80%.

Європейський союз оновив "зелений" список країн, для туристів з яких рекомендується відкрити кордони. Незважаючи на погіршення ситуації з COVID-19 в Україні, наша країна все ще залишається в цьому списку.

Російська делегація вирішила не їхати на сесію Парламентської асамблеї Ради Європи. Росія візьме участь в сесії ПАРЄ у відеоформаті. Причиною такого рішення стало те, що російській делегації заборонили вільно пересуватися Страсбургом, де проходить сесія ПАРЄ. Росіянам дозволили пересувати лише між готелем та будівлею Ради Європи, оскільки вони щеплені вакциною, яка не була схвалена в ЄС.

В Україні стався землетрус магнітудою 4,3

У четвер, 23 вересня, в Україні рано вранці стався землетрус. Сила підземних поштовхів склала 4,3 бала за шкалою Ріхтера.

Підземні поштовхи відчувалися в Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій та Чернівецькій областях. Епіцентр землетрусу знаходився неподалік Чорткова (Тернопільська область), в районі р.Дністер. Поштовхи були зафіксовані на глибині 10 км, практично на кордоні Тернопільської та Івано-Франківської областей.

Рада прийняла закон про олігархів: що він передбачає

Верховна рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроект №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.

Законом передбачено створення спеціального реєстру, куди будуть вносити олігархів. Для цього вони повинні відповідати трьом з чотирьох критеріїв: участь у політичному житті, значний вплив на ЗМІ, контроль або володіння монополією, а також наявність активів на суму близько 2,3 млрд гривень.

Крищенка призначили заступником голови КМДА: за що він відповідатиме

Київська міська рада призначила заступника глави КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень. Ним став колишній начальник поліції Києва Андрій Крищенко. Призначення підтримав 91 депутат. Проти проголосували двоє, утримався один та не голосували ще п'ять.

Крищенко відповідатиме за питання муніципальної безпеки, цивільного захисту, надзвичайних ситуацій, територіальної оборони та взаємодії із правоохоронними органами.

Замах на Шефіра: у МВС пояснили, чому кілер стріляв у водія

При замаху на помічника президента Сергія Шефіра кілер стріляв по водієві, щоб машина втратила керування і зупинилася. Після цього він би вбив усіх, хто знаходився в автомобілі. Про це заявив радник глави МВС Антон Геращенко.

"Завдання кілера було спочатку стріляти по водієві, щоб його вразити. У таких випадках, як вчать диверсантів і кілерів, водій отримує кулю, втрачає управління, машина стає некерованою, з'їжджає в кювет, врізається в дерево і вже далі кілер може безкарно вбити всіх, хто там знаходиться", - сказав Геращенко в ефірі телепрограми "Право на владу".

Організатор тітушок Крисін отримав ще один вирок

Дарницький районний суд Києва засудив до 8 років в'язниці організатора тітушок Юрія Крисіна за викрадення і тортури активістів Євромайдану. Раніше він був засуджений до 5 років за співучасть у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія.

За словами адвоката, 23 вересня суд виніс обвинувальний вирок Крисіну. Він визнаний винним в організації викрадення і тортур 21 січня 2014 року. Потерпілого Владислава Іваненка "тітушки" Крисіна викрали, прийнявши його за активіста Євромайдану.

В Україну прибув рейс з евакуйованими з Афганістану

У Києві приземлився літак з людьми, які були евакуйовані з Афганістану. На його борту перебували декілька десятків громадян, зокрема іноземці.

"На цьому борті прилетіли люди, повернення яких запитували Ватикан і Канада. Наша країна допомагає нашим партнерам з евакуацію з Афганістану. Наразі прилетіло 96 осіб, серед них є громадяни України, є особи з посвідкою на проживання в Україні, члени їх родин, а також особи, про повернення яких просив Ватикан та Канада", - заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Готував повалення влади з допомогою військових. Суд виніс вирок соратнику екс-глави "Укрспирту"

Шевченківський районний суд Києва засудив до 6 років в'язниці жителя Києва Павла Заярнюка. Він звинувачувався в підготовці держперевороту разом з колишнім главою "Укрспирту" Михайлом Лабутіним.

За версією слідства, яку в суді підтвердили свідки, Заярнюк разом зі своїм другом - екс-директором ДП "Укрспирт" Михайлом Лабутіним на початку 2017 року виношували плани щодо захоплення держвлади. За їхнім задумом, акція протесту бійців добровольчого батальйону "Айдар" біля Ради мала б перерости в заворушення, в ході яких військові захопили б парламент і змусили б депутатів проголосувати за необхідні рішення. Потім планувалося захопити Кабмін і Адміністрацію президента.

Мілевський завершив кар'єру футболіста

Український футболіст Артем Мілевський оголосив про завершення професійної спортивної кар'єри.

Останнім клубом Артема Мілевського став український" Минай", за який нападник провів 10 матчів, але жодного разу не забивши гол. Форвард також відомий за виступами за київське "Динамо", у складі якого забив 84 м'ячі і віддав 54 результативних передач у 241 матчі.

В Україні на завтра оголосили штормове попередження

На п'ятницю, 24 вересня, в Україні оголосили штормове попередження. Синоптики попередили про сильний вітер.

Так, вдень в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с. При цьому в західних областях місцями 25-30 м/с. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки. Крім того, у Києві та області в п'ятницю прогнозуються пориви вітру до 15-20 м/с.