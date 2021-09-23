Крищенко назначили заместителем главы КГГА: за что он будет отвечать

Киевский городской совет назначил заместителя главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий. Им стал бывший начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседание горсовета .

Назначение поддержал 91 депутат. Против проголосовали двое, воздержался один и не голосовали еще пять.

Крищенко будет отвечать за вопросы муниципальной безопасности, гражданской защиты, чрезвычайных ситуаций, территориальной обороны и взаимодействия с правоохранительными органами.

Его назначение в ходе заседания просил поддержать мэр Киева Виталий Кличко.

"Мы сегодня должны рассмотреть назначение заместителем председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Андрея Крищенко... Он более пяти с половиной лет возглавлял столичную полицию... Убежден, такие опытные люди должны работать на благо нашего города и его общины", - сказал Кличко.