Милевский завершил карьеру футболиста

Украинский футболист Артем Милевский объявил о завершении профессиональной спортивной карьеры. Пиком его карьеры были выступления за "Динамо" (Киев) восемь лет назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Youtube-канал Милевского .

"Мастера, всем привет. Пришло время попрощаться с большим футболом. Я долго от этого уходил, долго этого боялся. У меня были варианты, были предложения, но, наверное, я сказал себе: "Хватит!", - заявил Милевский.

За какие клубы играл

Последним клубом Артема Милевского стал украинский "Минай", за который нападающий провел 10 матчей, но ни разу не забив гол.

Форвард также известен по выступлениям за киевское "Динамо", в составе которого забил 84 мяча и отдал 54 результативных передач в 241 матче.

Также выступал за турецкий "Газиантепспор", хорватские "Хайдук" и "Сплит", румынскую "Конкордию", российский "Тосно", венгерскую "Кишварду" и "Динамо" Брест из Беларуси.

Кроме того, за сборную Украины Милевский провел 50 матчей и забил восемь голов. В составе национальной команды он играл на чемпионате мира-2006 и Евро-2012.

Чем знаменит

Артем Милевский - трехкратный чемпион Украины, 4-кратный обладатель Кубка Украины, 3-кратный победитель Суперкубка Украины.

Стал лучшим бомбардиром Украинской премьер-лиги сезона 2009/10.