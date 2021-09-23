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Организатор титушек Крысин получил еще один приговор

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Киев, Четверг 23 сентября 2021 13:44
Организатор титушек Крысин получил еще один приговор Фото: Юрий Крысин (УНИАН)
Автор: Олег Черныш

Дарницкий районный суд Киева приговорил к 8 годам тюрьмы организатора титушек Юрия Крысина за похищение и пытки активистов Евромайдана. Ранее он был осужден к 5 годам за соучастие в убийстве журналиста Вячеслава Веремия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook прокурора Юлии Малашич и адвоката потерпевших Павла Диканя.

По словам адвоката, 23 сентября суд вынес обвинительный приговор Крысину. Он признан виновным в организации похищения и пыток 21 января 2014 года. Потерпевшего Владислава Иваненко "титушки" Крысина похитили, приняв его за активиста Евромайдана.

"Юрия Крысина приговорили к 8 годам лишения свободы. Гражданский иск удовлетворён частично", - отметил юрист.

Гособвинитель Малашич на своей странице в социальной сети также подтвердила информацию о приговоре Крысину.

Напомним, ранее Крысина освободили от уголовной ответственности по трем статьям в связи с истечением срока давности.

Два года назад Верховный суд Украины оставил в силе приговор, согласно которому он отбывает срок за причастность к убийству журналиста Вячеслава Веремия.

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