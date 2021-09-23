Рада приняла закон об олигархах: что он предусматривает

Верховная рада Украины приняла закон о создании реестра олигархов и о лишении их некоторых прав. Законопроект №5599 президента Владимира Зеленского в целом поддержали 279 депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента в Youtube .

Законом предусмотрено создание специального реестра, куда будут вносить олигархов. Для этого они должны соответствовать трем из четырех критериев: участие в политической жизни, значительное влияние на СМИ, контроль или владение монополией, а также наличие активов на сумму около 2,3 млрд гривен.

В документе прописано, что определение олигархов - это прерогатива СНБО, который возглавляет президент Владимир Зеленский.

Бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию наравне с чиновниками. Им будет запрещено финансировать партии и участвовать в большой приватизации. Кроме того, олигархам и госслужащим надо будет отчитываться о контактах между собой.

Законопроект №5599 был подан в Раду президентом Владимиром Зеленским в начале июня. Рада одобрила законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" в первом чтении 1 июля.

После обращения омбудсмена Людмилы Денисовой, которое поддержали четыре оппозиционные фракции, спикер Рады Дмитрий Разумков 10 сентября направил документ на экспертизу Венецианской комиссии. Комиссия пока не рассмотрела документ и не дала заключения.

Законопроект был внесен в повестку дня Рады на текущее неделе на согласительном совете глав фракций в понедельник, несмотря на возражения Разумкова, который заявлял, что документ не готов к рассмотрению.

Между первым и вторым чтением народные депутаты внесли к нему 1,3 тысячи поправок. Тем не менее, документ во втором чтении был рассмотрен по ускоренной процедуре.

Документ принят в редакции Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.