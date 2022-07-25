ua ru
Пн, 25 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

У Зеленского жестко отреагировали на поездку Лаврова в Африку на фоне созданного РФ голода

Новина українською →
Понедельник 25 июля 2022 17:24
У Зеленского жестко отреагировали на поездку Лаврова в Африку на фоне созданного РФ голода Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Поездка министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Африку является квинтэссенцией российского садизма.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Добавим, что 24 июля Лавров отправился в 5-дневное турне по странам Африки.

"Сначала устраиваешь искусственный голод, потом - приезжаешь "похлопать по плечу". Одной рукой подписываешь Стамбульскую инициативу, второй - обстреливаешь порт Одессы. Вербуешь в свою армию мусульман, но обстреливаешь мечети в Украине", - написал Подоляк.

Он отметил, что несмотря на прихоти Москвы, мир получит украинское зерно. Он добавил, что Украина, как никто знает, что такое искусственный голод, прописанный российскими сценаристами, поэтому ответственно выполняет соглашения.

По его словам, все, что нужно сделать РФ, - перестать врать и начать выполнять обязательства, взятые на себя в Стамбуле.

Напомним, что 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение об экспорте зерна из Украины.

Однако на следующий день, 23 июля, Россия ударила ракетами по порту Одессы, где находилось зерно, которое готовилось на экспорт.

К тому же, Лавров заявил, что соглашение о "зерновом коридоре" не мешает России продолжать войну против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лавров Ирина Подоляк продовольственный кризис
NEWS
Польша предоставила Украине танки PT-91 Twardy
Польша предоставила Украине танки PT-91 Twardy
DAILY
Олигархи вне закона. Как война ослабила позиции богатейших людей в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олигархи вне закона. Как война ослабила позиции богатейших людей в Украине