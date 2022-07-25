Лавров заявил, что зерновая сделка не мешает России продолжать войну против Украины
Зерновое соглашение, которое было подписано в Стамбуле, не мешает России продолжать войну против Украины.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
По его словам, Россия, несмотря на сделку, продолжит обстреливать населенные пункты Украины.
"Россия в рамках сделки по зерну не брала на себя обязательств, мешающих продолжать "специальную военную операцию" и уничтожать военную инфраструктуру", - подчеркнул Лавров.
При этом глава МИД России утверждает, что зерновой терминал Одессы находится на значительном расстоянии от военных объектов, а ракетные удары якобы не препятствуют экспорту зерна.
Напомним, что в Стамбуле 22 июля было подписано соглашение для вывоза зерна из Украины.
Однако на следующий день, 23 июля, Россия ударила ракетами по порту Одессы, где находилось зерно, которое готовилось на экспорт.
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