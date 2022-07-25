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Лавров заявил, что зерновая сделка не мешает России продолжать войну против Украины

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Москва, Понедельник 25 июля 2022 16:00
Лавров заявил, что зерновая сделка не мешает России продолжать войну против Украины Фото: глава МИД России Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Зерновое соглашение, которое было подписано в Стамбуле, не мешает России продолжать войну против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

По его словам, Россия, несмотря на сделку, продолжит обстреливать населенные пункты Украины.

"Россия в рамках сделки по зерну не брала на себя обязательств, мешающих продолжать "специальную военную операцию" и уничтожать военную инфраструктуру", - подчеркнул Лавров.

При этом глава МИД России утверждает, что зерновой терминал Одессы находится на значительном расстоянии от военных объектов, а ракетные удары якобы не препятствуют экспорту зерна.

Напомним, что в Стамбуле 22 июля было подписано соглашение для вывоза зерна из Украины.

Однако на следующий день, 23 июля, Россия ударила ракетами по порту Одессы, где находилось зерно, которое готовилось на экспорт.

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