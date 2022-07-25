У Зеленського жорстко відреагували на поїздку Лаврова до Африки на тлі створеного РФ голоду

Поїздка міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова до Африки є квінтесенцією російського садизму.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк .

Додамо, що 24 липня Лавров відправився у 5-денне турне країнами Африки.

"Спочатку влаштовуєш штучний голод, потім - приїздиш "поплескати по плечу". Однією рукою підписуєш Стамбульську ініціативу, другою - обстрілюєш порт Одеси. Вербуєш у свою армію мусульман, але обстрілюєш мечеті в Україні", - написав Подоляк

Він зазначив, що незважаючи на примхи Москви, українське зерно надійде світові. Він додав, що Україна, як ніхто знає, що таке штучний голод, прописаний російськими сценаристами, тому відповідально виконує угоди.

За його словами, усе, що потрібно зробити РФ, - перестати брехати і почати виконувати зобов‘язання, взяті на себе у Стамбулі.