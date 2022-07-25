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У Зеленського жорстко відреагували на поїздку Лаврова до Африки на тлі створеного РФ голоду

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Понеділок 25 липня 2022 17:24
У Зеленського жорстко відреагували на поїздку Лаврова до Африки на тлі створеного РФ голоду Фото: Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Поїздка міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова до Африки є квінтесенцією російського садизму.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Додамо, що 24 липня Лавров відправився у 5-денне турне країнами Африки.

"Спочатку влаштовуєш штучний голод, потім - приїздиш "поплескати по плечу". Однією рукою підписуєш Стамбульську ініціативу, другою - обстрілюєш порт Одеси. Вербуєш у свою армію мусульман, але обстрілюєш мечеті в Україні", - написав Подоляк

Він зазначив, що незважаючи на примхи Москви, українське зерно надійде світові. Він додав, що Україна, як ніхто знає, що таке штучний голод, прописаний російськими сценаристами, тому відповідально виконує угоди.

За його словами, усе, що потрібно зробити РФ, - перестати брехати і почати виконувати зобов‘язання, взяті на себе у Стамбулі.

Нагадаємо, що 22 липня у Стамбулі було підписано угоду про експорт зерна з України.

Проте наступного дня, 23 липня, Росія вдарила ракетами по порту Одеси, де знаходилося зерно, яке готувалося на експорт.

До того ж, Лавров заявив, що угода про "зерновий коридор" не заважає Росії продовжувати війну проти України.

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