У Зеленського пояснили, як Бразилія допомагатиме наблизити мир в Україні

Президенти України та Бразилії Володимир Зеленський і Лула да Сілва обговорювали активізацію дипломатії щодо завершення війни. У бразильського лідера було кілька ідей.

Як повідомляє РБК-Україна , про це журналістам заявив радник українського президента Дмитро Литвин.

Він прокоментував заяви ЗМІ щодо звернення президента України до його бразильського колеги з проханням посприяти переговорному процесу щодо завершення війни.

"Там трохи не такий зміст був на зустрічі. Президент і Лула дійсно обговорювали, що здатне активізувати дипломатію. Лула запропонував кілька ідей, в тому числі свої контакти з країнами-постійними членами Радбезу ООН", - зазначив Литвин.

Він додав, що президенти двох країн домовились, що, завдяки таким ідеям та контактам, спробують чогось досягти, і пізніше обговорять це за підсумками.

Що передувало

Видання ICL Notícias написало, що президент Бразилії після звернення Зеленського міг би зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну і голові КНР Сі Цзіньпіну.

За даними журналістів, президент України хотів, що Лула переконав главу Кремля особисто взяти участь у мирних переговорах і погодитисьна зустріч із Зеленським та посередниками.

При цьому ICL Notícias зауважило, що на думку бразильського уряду, цей запит зумовлений нездатністю Києва знайти способи та канали для діалогу з Москвою.