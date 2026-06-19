У Зеленського пояснили, як Бразилія допомагатиме наблизити мир в Україні
Президенти України та Бразилії Володимир Зеленський і Лула да Сілва обговорювали активізацію дипломатії щодо завершення війни. У бразильського лідера було кілька ідей.
Як повідомляє РБК-Україна, про це журналістам заявив радник українського президента Дмитро Литвин.
Він прокоментував заяви ЗМІ щодо звернення президента України до його бразильського колеги з проханням посприяти переговорному процесу щодо завершення війни.
"Там трохи не такий зміст був на зустрічі. Президент і Лула дійсно обговорювали, що здатне активізувати дипломатію. Лула запропонував кілька ідей, в тому числі свої контакти з країнами-постійними членами Радбезу ООН", - зазначив Литвин.
Він додав, що президенти двох країн домовились, що, завдяки таким ідеям та контактам, спробують чогось досягти, і пізніше обговорять це за підсумками.
Що передувало
Видання ICL Notícias написало, що президент Бразилії після звернення Зеленського міг би зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну і голові КНР Сі Цзіньпіну.
За даними журналістів, президент України хотів, що Лула переконав главу Кремля особисто взяти участь у мирних переговорах і погодитисьна зустріч із Зеленським та посередниками.
При цьому ICL Notícias зауважило, що на думку бразильського уряду, цей запит зумовлений нездатністю Києва знайти способи та канали для діалогу з Москвою.
Нагадаємо, у Литві зробили заяву щодо мирних переговорів з РФ. Президент країни Гітанас Науседа наголосив, що країна-агресорка зважає виключно на позицію сили, тому країнам Євросоюзу слід спершу узгодити спільні позиції, щоб не повторювати помилок минулого.
Зазначимо, у Росії назвали позицію сили "найбільшою помилкою" Європи та цинічно звинуватив Україну й Захід у небажанні йти на компроміси. Водночас у Кремлі анонсували нові удари по українських об'єктах.