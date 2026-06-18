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У Литві зробили несподівану заяву про мирні переговори з РФ

19:30 18.06.2026 Чт
2 хв
Президент Литви розкрив справжнє ставлення Путіна миру
aimg Сергій Козачук
У Литві зробили несподівану заяву про мирні переговори з РФ Фото: президент Литви Гітанас Науседа (Getty Images)
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Європейський Союз не повинен поспішати з мирними переговорами з Росією. Кремль наразі не прагне реального діалогу.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Чому діалог зараз не на часі

На засіданні Європейської Ради в Брюсселі литовський лідер закликав ЄС дистанціюватися від спроб залучити російського диктатора Володимира Путіна до обговорення умов припинення війни.

Науседа наголосив, що Путін зважає лише на позицію сили.

"Я не думаю, що зараз саме час починати переговори з Путіним, бо Путін не хоче бачити нас за столом переговорів", - зазначив він.

Президент Литви закликав європейські країни спочатку узгодити спільні позиції, аби не повторювати помилок минулого, коли окремі лідери намагалися діяти самостійно.

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Початок реального дипломатичного процесу, за його словами, можливий лише після усвідомлення Москвою своєї поразки.

"Але спочатку Росія та російський диктатор повинні самі дійти висновку, що цю війну неможливо виграти і що росіяни не перемагають", - підкреслив Науседа.

Спроби Європи налагодити діалог з Кремлем

Нагадаємо, президент Європейської ради Антоніо Кошта таємно зв'язувався з Кремлем щодо України, щоб залучити російського диктатора Володимира Путіна до обговорення умов припинення війни. Його радник провів уже дві розмови з оточенням очільника РФ, оскільки ЄС прагне забезпечити собі місце за столом переговорів після аналогічних кроків США.

Паралельно прем'єрка Італії Джорджа Мелоні на найближчому саміті висуне кандидатуру спеціального перемовника від ЄС щодо війни в Україні. На цю посаду планують призначити представника країни "середніх розмірів".

Водночас зусилля Заходу поки не дають бажаних результатів. Як заявив президент Франції Еммануель Макрон, лідери G7 та президент США Дональд Трамп погодилися, що у РФ не було серйозного бажання вести переговори, а всі попередні спроби діалогу виявилися марними.

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