Зеленський підключив до тиску на Путіна президента ще однієї країни, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ICL Notícias .

Видання пише, що задум полягає в тому, що президент Бразилії міг би зателефонувати як російському диктатору Володимиру Путіну, так і голові КНР Сі Цзіньпіну.

Зеленський хоче, щоб Лула переконав Путіна особисто взяти участь у мирних переговорах й зрештою погодитися на зустріч з українським лідером та посередниками.

Водночас зазначається, що, на думку уряду Бразилії, цей запит зумовлений нездатністю Києва знайти способи та канали для діалогу з Москвою.

Видання також нагадало, що минулого року Україна вже зверталась з аналогічним проханням, і МЗС Бразилії підтвердило ЗМІ, що повідомлення було передано диктатору, проте результату це не принесло.

Нагадаємо, згідно з результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, понад 60% громадян України підтримали б припинення бойових дій по нинішній лінії фронту за умови отримання гарантій безпеки від міжнародних партнерів.