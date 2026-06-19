ua en ru
Пт, 19 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський підключив до тиску на Путіна президента ще однієї країни, - ЗМІ

11:50 19.06.2026 Пт
2 хв
В чому полягає задум українського лідера?
aimg Валерій Ульяненко
Зеленський підключив до тиску на Путіна президента ще однієї країни, - ЗМІ Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Президент України Володимир Зеленський звернувся до бразильського колеги Луїса Інасіу Лули да Сілви з проханням посприяти переговорному процесу щодо завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ICL Notícias.

Видання пише, що задум полягає в тому, що президент Бразилії міг би зателефонувати як російському диктатору Володимиру Путіну, так і голові КНР Сі Цзіньпіну.

Читайте також: Війну в Україні можуть спробувати "заморозити" вздовж фронту, - The Economist

Зеленський хоче, щоб Лула переконав Путіна особисто взяти участь у мирних переговорах й зрештою погодитися на зустріч з українським лідером та посередниками.

Водночас зазначається, що, на думку уряду Бразилії, цей запит зумовлений нездатністю Києва знайти способи та канали для діалогу з Москвою.

Видання також нагадало, що минулого року Україна вже зверталась з аналогічним проханням, і МЗС Бразилії підтвердило ЗМІ, що повідомлення було передано диктатору, проте результату це не принесло.

Нагадаємо, згідно з результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, понад 60% громадян України підтримали б припинення бойових дій по нинішній лінії фронту за умови отримання гарантій безпеки від міжнародних партнерів.

Зазначимо, після удару українських сил по Московському НПЗ Володимир Зеленський закликав росіян впливати на російського диктатора, якщо вони прагнуть припинення наслідків розв'язаної ним війни.

За словами президента України, більш ніж половина росіян виступає за завершення війни. Він наголосив, що громадяни країни-агресорки бачать відсутність перемог своєї армії на полі бою.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Володимир Путін Лула да Силва Війна в Україні
Новини
Удари по Україні можуть посилитися: Зеленський закликав користуватися укриттями
Удари по Україні можуть посилитися: Зеленський закликав користуватися укриттями
Аналітика
Я проти мігрантів, але ця тема шкодить Україні: інтерв'ю з мером Франківська Марцінківим
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Я проти мігрантів, але ця тема шкодить Україні: інтерв'ю з мером Франківська Марцінківим