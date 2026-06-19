ua en ru
Пт, 19 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

У Зеленского объяснили, как Бразилия будет помогать приблизить мир в Украине

17:22 19.06.2026 Пт
2 мин
Лула да Сильва предложил украинскому президенту несколько идей
aimg Валерий Ульяненко
У Зеленского объяснили, как Бразилия будет помогать приблизить мир в Украине Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (flickr.com)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Президенты Украины и Бразилии Владимир Зеленский и Лула да Сильва обсуждали активизацию дипломатических усилий по прекращению войны. У бразильского лидера было несколько идей.

Как сообщает РБК-Украина, об этом журналистам заявил советник президента Украины Дмитрий Литвин.

Он прокомментировал заявления СМИ по поводу обращения президента Украины к своему бразильскому коллеге с просьбой содействовать переговорному процессу по прекращению войны.

Читайте также: Войну в Украине могут попытаться "заморозить" вдоль фронта, - The Economist

"На встрече речь шла не совсем об этом. Президент и Лула действительно обсуждали, что может активизировать дипломатию. Лула предложил несколько идей, в том числе свои контакты со странами-постоянными членами Совбеза ООН", - отметил Литвин.

Он добавил, что президенты двух стран договорились, что, благодаря таким идеям и контактам, попытаются чего-то добиться, а позже обсудят это по итогам.

Что предшествовало

Издание ICL Notícias написало, что президент Бразилии после обращения Зеленского мог бы позвонить российскому диктатору Владимиру Путину и главе КНР Си Цзиньпину.

По данным журналистов, президент Украины хотел, чтобы Лула убедил главу Кремля лично принять участие в мирных переговорах и согласиться на встречу с Зеленским и посредниками.

При этом ICL Notícias отметило, что, по мнению бразильского правительства, этот запрос обусловлен неспособностью Киева найти способы и каналы для диалога с Москвой.

Напомним, в Литве сделали заявление по поводу мирных переговоров с РФ. Президент страны Гитанас Науседа подчеркнул, что страна-агрессор ориентируется исключительно на позицию силы, поэтому странам Евросоюза следует сначала согласовать общие позиции, чтобы не повторять ошибок прошлого.

Отметим, что в России назвали позицию силы "самой большой ошибкой" Европы и цинично обвинили Украину и Запад в нежелании идти на компромиссы. В то же время в Кремле анонсировали новые удары по украинским объектам.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Лула да Силва Война в Украине
Новости
"Московская стабильность". Дроны уже второй день атакуют столицу РФ
"Московская стабильность". Дроны уже второй день атакуют столицу РФ
Аналитика
Я против мигрантов, но эта тема вредит Украине: интервью с мэром Франковска Марцинкивым
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Я против мигрантов, но эта тема вредит Украине: интервью с мэром Франковска Марцинкивым