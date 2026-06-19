У Зеленского объяснили, как Бразилия будет помогать приблизить мир в Украине

Президенты Украины и Бразилии Владимир Зеленский и Лула да Сильва обсуждали активизацию дипломатических усилий по прекращению войны. У бразильского лидера было несколько идей.

Как сообщает РБК-Украина , об этом журналистам заявил советник президента Украины Дмитрий Литвин.

Он прокомментировал заявления СМИ по поводу обращения президента Украины к своему бразильскому коллеге с просьбой содействовать переговорному процессу по прекращению войны.

"На встрече речь шла не совсем об этом. Президент и Лула действительно обсуждали, что может активизировать дипломатию. Лула предложил несколько идей, в том числе свои контакты со странами-постоянными членами Совбеза ООН", - отметил Литвин.

Он добавил, что президенты двух стран договорились, что, благодаря таким идеям и контактам, попытаются чего-то добиться, а позже обсудят это по итогам.

Что предшествовало

Издание ICL Notícias написало, что президент Бразилии после обращения Зеленского мог бы позвонить российскому диктатору Владимиру Путину и главе КНР Си Цзиньпину.

По данным журналистов, президент Украины хотел, чтобы Лула убедил главу Кремля лично принять участие в мирных переговорах и согласиться на встречу с Зеленским и посредниками.

При этом ICL Notícias отметило, что, по мнению бразильского правительства, этот запрос обусловлен неспособностью Киева найти способы и каналы для диалога с Москвой.