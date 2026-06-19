У Зеленского объяснили, как Бразилия будет помогать приблизить мир в Украине
Президенты Украины и Бразилии Владимир Зеленский и Лула да Сильва обсуждали активизацию дипломатических усилий по прекращению войны. У бразильского лидера было несколько идей.
Как сообщает РБК-Украина, об этом журналистам заявил советник президента Украины Дмитрий Литвин.
Он прокомментировал заявления СМИ по поводу обращения президента Украины к своему бразильскому коллеге с просьбой содействовать переговорному процессу по прекращению войны.
"На встрече речь шла не совсем об этом. Президент и Лула действительно обсуждали, что может активизировать дипломатию. Лула предложил несколько идей, в том числе свои контакты со странами-постоянными членами Совбеза ООН", - отметил Литвин.
Он добавил, что президенты двух стран договорились, что, благодаря таким идеям и контактам, попытаются чего-то добиться, а позже обсудят это по итогам.
Что предшествовало
Издание ICL Notícias написало, что президент Бразилии после обращения Зеленского мог бы позвонить российскому диктатору Владимиру Путину и главе КНР Си Цзиньпину.
По данным журналистов, президент Украины хотел, чтобы Лула убедил главу Кремля лично принять участие в мирных переговорах и согласиться на встречу с Зеленским и посредниками.
При этом ICL Notícias отметило, что, по мнению бразильского правительства, этот запрос обусловлен неспособностью Киева найти способы и каналы для диалога с Москвой.
Напомним, в Литве сделали заявление по поводу мирных переговоров с РФ. Президент страны Гитанас Науседа подчеркнул, что страна-агрессор ориентируется исключительно на позицию силы, поэтому странам Евросоюза следует сначала согласовать общие позиции, чтобы не повторять ошибок прошлого.
Отметим, что в России назвали позицию силы "самой большой ошибкой" Европы и цинично обвинили Украину и Запад в нежелании идти на компромиссы. В то же время в Кремле анонсировали новые удары по украинским объектам.