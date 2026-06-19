У Кремлі висунули зухвалу умову Європі для участі у мирних переговорах

Країни Європейського Союзу помиляються, вважаючи, що будувати діалог з Росією треба з позиції сили.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"Це найбільша помилка - чи випливає вона з некомпетентності, з їхньої дезінформованості чи їхньої дурості - точно ми не знаємо, але це факт", - сказав він.

Пєсков зазначив, що Європі для участі в переговорах необхідно "ознайомитися з реальним станом справ, зокрема в українському конфлікті", і додав, що це нібито не Москва була ініціатором припинення контактів з ЄС.

Він також нафантазував, що Київ "перебуває у дуже скрутному становищі", проте "продовжує дотримуватися лінії, яка не спрямована на переговори".

При цьому речник Кремля заявив, що переговори з країною-агресоркою з позиції сили ні до чого не приведуть. Він також анонсував нові удари по об’єктах в Україні.

Водночас Пєсков наголосив, що країна-агресорка нібито готова до мирних переговорів, і зазначив, що російський диктатор неодноразово заявляв про готовність Москви до діалогу.