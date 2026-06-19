ua en ru
Пт, 19 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Кремлі висунули зухвалу умову Європі для участі у мирних переговорах

13:42 19.06.2026 Пт
2 хв
Москва нібито готова до діалогу, але Пєсков одразу ж анонсував нові удари
aimg Валерій Ульяненко
У Кремлі висунули зухвалу умову Європі для участі у мирних переговорах Фото: Дмитро Пєсков, речник російського диктатора (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Країни Європейського Союзу помиляються, вважаючи, що будувати діалог з Росією треба з позиції сили.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Це найбільша помилка - чи випливає вона з некомпетентності, з їхньої дезінформованості чи їхньої дурості - точно ми не знаємо, але це факт", - сказав він.

Пєсков зазначив, що Європі для участі в переговорах необхідно "ознайомитися з реальним станом справ, зокрема в українському конфлікті", і додав, що це нібито не Москва була ініціатором припинення контактів з ЄС.

Він також нафантазував, що Київ "перебуває у дуже скрутному становищі", проте "продовжує дотримуватися лінії, яка не спрямована на переговори".

Читайте також: "Путін не хоче миру, але разом ми його зупинимо": Зеленський підбив підсумки зустрічей у Європі

При цьому речник Кремля заявив, що переговори з країною-агресоркою з позиції сили ні до чого не приведуть. Він також анонсував нові удари по об’єктах в Україні.

Водночас Пєсков наголосив, що країна-агресорка нібито готова до мирних переговорів, і зазначив, що російський диктатор неодноразово заявляв про готовність Москви до діалогу.

Нагадаємо, після удару українських військових по Московському НПЗ президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян Росії із закликом тиснути на Путіна, якщо вони хочуть покласти край наслідкам війни, розв'язаної Кремлем.

Глава держави зазначив, що, за наявними даними, понад половина росіян підтримує припинення бойових дій. Водночас він наголосив, що жителі РФ бачать відсутність суттєвих успіхів російської армії на фронті.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Мирні переговори Пєсков Війна в Україні
Новини
Удари по Україні можуть посилитися: Зеленський закликав користуватися укриттями
Удари по Україні можуть посилитися: Зеленський закликав користуватися укриттями
Аналітика
Я проти мігрантів, але ця тема шкодить Україні: інтерв'ю з мером Франківська Марцінківим
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Я проти мігрантів, але ця тема шкодить Україні: інтерв'ю з мером Франківська Марцінківим