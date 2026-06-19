Війну в Україні можуть спробувати "заморозити" вздовж фронту, - The Economist

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist .

Що пропонують на переговорах

Одна з ідей, яка зараз обговорюється, - заморозка у два кроки. Спочатку обмежити бойові дії зоною 50-70 км по обидва боки від лінії фронту, а вже потім домовлятися про ширшу угоду.

Між Україною та командою президента США Дональда Трампа відбуваються щоденні контакти.

Коли Росія може піти на кроки

Високопоставлений українській чиновник вважає, що Росія навряд чи зробить якийсь крок раніше за жовтень. За його словами, до того часу Кремль може захотіти надати Трампу передвиборчу підтримку - і отримати щось натомість.

Найімовірніший сценарій - росіяни тягнутимуть час до наступної весни. Ставка - на руйнівну зимову кампанію ракетами та безпілотниками проти енергетичної інфраструктури України. Мета - змусити Київ піти на поступки.

Що вимагає Росія

Перешкод для будь-якої мирної угоди залишається чимало. Росія досі наполягає на так званій "формулі Анкориджа" - серії домовленостей, нібито намічених з Трампом на саміті Росія-Америка на Алясці минулого літа.

Ці умови передбачають:

юридичне визнання окупації всього Донбасу та Криму;

фактичне визнання нинішніх ліній у Запорізькій та Херсонській областях.

Для України це неприйнятно.

Чому змінюється настрій у США

У Вашингтоні зараз формуються два ключові погляди на конфлікт: Росії не можна довіряти, а Україна є стороною, яка перемагає, а не програє.

Успішні удари України по НПЗ у Москві помічають у Вашингтоні.

Міністр армії США Ден Дрісколл заявив, що інтеграція українського поля бою випередила інтеграцію американських збройних сил. Міністр оборони США Піт Гегсет визнав, що Америка "багато чого навчилася" з операцій українських безпілотників.

Джерела, близькі до Білого дому, кажуть про зміну у ставленні самого Трампа: конфлікт для нього "гуманізувався".

"Трамп постраждав від свого іранського досвіду і тепер розуміє, що без тиску на Путіна він не отримає того, чого хоче", - каже колишній український чиновник.

Що змінює угода з Іраном

Нова угода з Іраном теоретично відкриває для США кілька можливостей одночасно.

Адміністрація Трампа може знову зосередитися на Україні. Поступове зниження світових цін на енергоносії може відкрити простір для посилення санкцій проти російської нафти та газу.

І головне - Росія втратить непередбачені дивіденди від дорогої нафти: ідеться про 5-6 мільярдів доларів на місяць, які дозволяли главі Кремля вести війну з відносно комфортних фінансових позицій.

"Путін колись намагався вдати, що війна далеко. Він не може цього зробити, коли росіяни бачать дим на власні очі", - каже українська дипломатка Лана Зеркаль.