Зеленський звільнив заступника голови Держуправління справами

Нагадаємо, що Володимир Зеленський провів масштабні кадрові зміни, оновивши керівництво одразу чотирьох обласних військових адміністрацій.

У межах так званого "великого перезавантаження" також відбулася заміна очільника Офісу президента - цю посаду обійняв колишній керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, рішення щодо призначення Буданова пов’язують із кількома стратегічними мотивами. За інформацією джерел, один із них - підготовка потенційного наступника.

Паралельно президент ухвалив рішення змінити керівництво Служби безпеки України. Василь Малюк заявив про свою відставку, після чого Зеленський призначив Євгенія Хмару виконуючим обов’язки голови СБУ.

Крім того, глава держави шукає нову модель роботи Служби зовнішньої розвідки, що пов’язують із його нещодавньою зустріччю з колишнім міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Також Зеленський призначив Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.