Зеленский уволил заместителя главы Госуправления делами

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Сергея Прилипко с должности заместителя руководителя Государственного управления делами. Решение принято на основании его личного заявления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента Украины.
Владимир Зеленский уволил Сергея Прилипко с должности заместителя руководителя Государственного управления делами (ГУД).
Соответствующий указ №57/2026 был подписан 15 января 2026 года.
Согласно документу, Прилипко оставил должность по собственному заявлению, без указания дополнительных причин. Таким образом, в руководящем составе ГУД произошли очередные кадровые изменения.
Государственное управление делами является органом, который обеспечивает деятельность президента Украины, Верховной Рады, Кабинета министров и других ключевых государственных институтов, отвечая за материально-техническое, финансовое и организационное обеспечение.
Кадровые изменения в ГУД происходят на фоне обновления управленческих команд в исполнительной вертикали.
Ранее в системе органов, обеспечивающих деятельность президента и правительства, уже неоднократно происходили перестановки и ротации.
Напомним, что Владимир Зеленский провел масштабные кадровые изменения, обновив руководство сразу четырех областных военных администраций.
В рамках так называемой "большой перезагрузки" также произошла замена главы Офиса президента - эту должность занял бывший руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.
Как ранее сообщало РБК-Украина, решение о назначении Буданова связывают с несколькими стратегическими мотивами. По информации источников, один из них - подготовка потенциального преемника.
Параллельно президент принял решение сменить руководство Службы безопасности Украины. Василий Малюк заявил о своей отставке, после чего Зеленский назначил Евгения Хмару исполняющим обязанности главы СБУ.
Кроме того, глава государства ищет новую модель работы Службы внешней разведки, что связывают с его недавней встречей с бывшим министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Также Зеленский назначил Михаила Федорова на должность министра обороны Украины.