Зеленський звернувся до Росії на тлі припинення вогню в Ірані

Президент України Володимир Зеленський підтримав припинення вогню між США та Іраном та звернувся до Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського у Telegram.
Український лідер підтримав запровадження припинення вогню на Близькому Сході, назвавши це "правильним рішенням, що веде до закінчення війни".
"Це збереження життя людей, відмова від руйнування міст і сіл, можливість для електростанцій та іншої інфраструктури нормально працювати, а отже, це час та необхідні умови, щоб дипломатія могла дати результат", - зазначив він.
Зеленський наголосив, що Україна завжди закликала до припинення вогню у війні, що ведеться Росією проти нашої держави і людей.
"Ми підтримуємо тишу на Близькому Сході та в Затоці, яка відкриває шлях для дипломатичної роботи. Україна ще раз повторює Росії: ми готові відповідати дзеркально, якщо росіяни припинять свої удари. Це очевидно для всіх - що припинення вогню може створити правильні передумови для домовленостей", - заявив він.
Він також наголосив на ролі міжнародної спільноти у забезпеченні безпеки.
"Різні країни були залучені до процесу перемовин, і важливо, що США зробили цей дипломатичний крок. Українські експертні військові команди продовжать працювати в регіоні заради подальшого розвитку безпекових спроможностей", - зазначив Зеленський.
Президент додав, що ситуація на Близькому Сході та в Затоці впливає глобально, зокрема на економіку та вартість життя в кожній країні.
"Саме тому має бути гарантована безпека, і інтереси кожного народу мають бути враховані при визначенні післявоєнних умов. Так само принципово захистити й свободу мореплавства в Ормузькій протоці", - підкреслив він.
Зеленський закликав до активних та скоординованих дій міжнародної спільноти.
Вчора увечері, за кілька годин до закінчення ультиматуму, президент США Дональд Трамп оголосив про двотижневе перемир’я з Іраном. Умовою стало відкриття Ормузької протоки. За цей час сторони мають домовитися про остаточну мирну угоду.
Тегеран підтвердив перемир’я та анонсував відкриття Ормузької протоки на цей період, але висунув власну умову.
За даними ЗМІ, перший раунд прямих переговорів між США та Іраном заплановано на п’ятницю, 10 квітня, у столиці Пакистану. Американську делегацію очолить віцепрезидент США Джей Ді Венс.
Також ЗМІ дізналися, хто сприяв тому, що Іран погодився на перемир’я зі США.