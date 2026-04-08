Зеленський звернувся до Росії на тлі припинення вогню в Ірані

Український лідер підтримав запровадження припинення вогню на Близькому Сході, назвавши це "правильним рішенням, що веде до закінчення війни".

"Це збереження життя людей, відмова від руйнування міст і сіл, можливість для електростанцій та іншої інфраструктури нормально працювати, а отже, це час та необхідні умови, щоб дипломатія могла дати результат", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що Україна завжди закликала до припинення вогню у війні, що ведеться Росією проти нашої держави і людей.

Зеленський підтримав припинення вогню між США та Іраном та звернувся до Росії (РБК-Україна)

"Ми підтримуємо тишу на Близькому Сході та в Затоці, яка відкриває шлях для дипломатичної роботи. Україна ще раз повторює Росії: ми готові відповідати дзеркально, якщо росіяни припинять свої удари. Це очевидно для всіх - що припинення вогню може створити правильні передумови для домовленостей", - заявив він.

Він також наголосив на ролі міжнародної спільноти у забезпеченні безпеки.

"Різні країни були залучені до процесу перемовин, і важливо, що США зробили цей дипломатичний крок. Українські експертні військові команди продовжать працювати в регіоні заради подальшого розвитку безпекових спроможностей", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що ситуація на Близькому Сході та в Затоці впливає глобально, зокрема на економіку та вартість життя в кожній країні.

"Саме тому має бути гарантована безпека, і інтереси кожного народу мають бути враховані при визначенні післявоєнних умов. Так само принципово захистити й свободу мореплавства в Ормузькій протоці", - підкреслив він.

Зеленський закликав до активних та скоординованих дій міжнародної спільноти.