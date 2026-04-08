Зеленский обратился к России на фоне прекращения огня в Иране

Украинский лидер поддержал введение прекращения огня на Ближнем Востоке, назвав это "правильным решением, ведущим к окончанию войны".

"Это сохранение жизни людей, отказ от разрушения городов и сел, возможность для электростанций и другой инфраструктуры нормально работать, а значит, это время и необходимые условия, чтобы дипломатия могла дать результат", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина всегда призывала к прекращению огня в войне, которая ведется Россией против нашего государства и людей.

Зеленский поддержал прекращение огня между США и Ираном и обратился к России (РБК-Украина)

"Мы поддерживаем тишину на Ближнем Востоке и в Заливе, которая открывает путь для дипломатической работы. Украина еще раз повторяет России: мы готовы отвечать зеркально, если россияне прекратят свои удары. Это очевидно для всех - что прекращение огня может создать правильные предпосылки для договоренностей", - заявил он.

Он также отметил роль международного сообщества в обеспечении безопасности.

"Различные страны были привлечены к процессу переговоров, и важно, что США сделали этот дипломатический шаг. Украинские экспертные военные команды продолжат работать в регионе ради дальнейшего развития возможностей безопасности", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что ситуация на Ближнем Востоке и в Заливе влияет глобально, в частности на экономику и стоимость жизни в каждой стране.

"Именно поэтому должна быть гарантирована безопасность, и интересы каждого народа должны быть учтены при определении послевоенных условий. Так же принципиально защитить и свободу мореплавания в Ормузском проливе", - подчеркнул он.

Зеленский призвал к активным и скоординированным действиям международного сообщества.