Зеленський зустрівся з Трампом, а РФ знову вдарила по Запоріжжю: новини за 23 вересня

РФ атакувала Одещину: пошкоджені готель і адмінбудівлі, є жертва

Як повідомили в ДСНС, внаслідок атаки виникла пожежа у 5 торговельних кіосках, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Пошкоджено будівлі готелю, "Укрпошти", "Укртелекому", будинку культури, центру надання адмінпослуг та кілька автомобілів.

Загинула одна жінка, ще троє людей постраждали.

Били КАБами та "Шахедами", є жертви: все що відомо про шестигодинну атаку на Запоріжжя

Російська Федерація сьогодні знову атакувала Запоріжжя - по місту було завдано п'ять ударів.

За даними Федорова, місто зазнало пʼять ударів. Вже відомо про пошкоджені складські приміщення та транспортні засоби. Відомо про двох жертв.

"Медики надають всю необхідну допомогу постраждалим", - повідомив він.

Естонія після втручання дронів РФ заявила про готовність розмістити ядерну зброю Британії

Міністр оборони країни Ханно Певкур заявив, що Естонія готова в майбутньому розмістити на своїй території британські винищувачі F-35A, здатні нести ядерні бомби.

"Я завжди відкритий. Двері завжди відчинені для союзників", - сказав Певкур у відповідь на питання журналістів.

НАТО звинуватило РФ в ескалації та пригрозило рішучою відповіддю

Північноатлантична рада у вівторок оприлюднила заяву за підсумками засідання, яке було скликане на прохання Естонії відповідно до статті 4 Вашингтонського договору. Причиною стало небезпечне порушення повітряного простору країни трьома російськими винищувачами МіГ-31 19 вересня.

Союзники підкреслили, що реакція НАТО на "безрозсудні дії Росії" залишатиметься рішучою.

"У Росії не повинно бути жодних сумнівів: НАТО і союзники застосують усі необхідні засоби для самозахисту та стримування загроз. Наша відданість статті 5 є непохитною", - йдеться в заяві.

Чи готове НАТО збивати російські літаки над територією Альянсу: відповідь Рютте

Відповідаючи на запитання журналістів, чи готовий Альянс зараз збивати російські літаки, які порушили повітряний простір країн-союзниць, генсек НАТО Марк Рютте сказав, що "всі рішення будуть прийматися в режимі реального часу, на основі наявної розвідки щодо загрози, яку становить літак".

При цьому він додав, що у випадку останнього порушення повітряного простору в Естонії, сили НАТО оперативно перехопили та супроводили літаки без ескалації, "оскільки безпосередньої загрози не було встановлено"

Пріоритет - ППО і ракети: Сирський доповів командувачу США про ситуацію на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів чергову розмову у форматі відеоконференцзв’язку з командувачем Сухопутних військ Збройних сил США в Європі та Африці - командувачем Сухопутного командування Об’єднаних Збройних сил НАТО генералом Крістофером Донах’ю.

Сирський наголосив, що росіянам не вдається переломити ситуацію на свою користь, незважаючи на кількісну перевагу та високу концентрацію вогневих засобів на деяких ділянках фронту. Він зауважив, що завдяки контратакувальним діям підрозділів ЗСУ, наступальні плани РФ у весняно-літній період було зірвано.

Зеленський і Трамп зустрілися у Нью-Йорку

Президент України Володимир Зеленський та його американський колега Дональд Трамп зустрілися у Нью-Йорку на полях 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Перед зустріччю Зеленський заявив, що Україна відвоювали кілька сотень квадратних кілометрів та взяла у полон багато військових РФ.

А в акаунті Трампа у соцмережі Truth Social з'явився пост, у якому йшлося, що Україна зможе повернути свої території в її первісному вигляді, а може, навіть піти ще далі.

Словаччина може відмовитися від газу і нафти з РФ: Зеленський заінтригував заявою

Президент України висловив думку, що Словаччина могла б відмовитися від закупівлі російських нафти та газу, якби мала альтернативні джерела.

"Ми повністю підтримуємо і вашу ідею про те, як зупинити закупівлю нафти і газу з боку деяких європейських країн. Я мав розмову з прем'єром Словаччини. Я думаю, що їм треба певні альтернативні шляхи й тоді вони пристануть до ідеї", - сказав Зеленський, звертаючись до Трампа.

Україна зможе повернути свою країну в первісному вигляді і, хто знає, можливо, навіть досягти більшого, - Трамп

Президент США написав у своїй соцмережі Truth Social, що після того, як він "ознайомився та повністю зрозумів військово-економічну ситуацію між Україною та Росією, а також побачив економічні проблеми, які вона спричиняє Росії", він вважає, що Україна, за підтримки Європейського Союзу та НАТО, має можливість боротися та повернути всю Україну в її первісному вигляді.

"З часом, терпінням та фінансовою підтримкою Європи, і зокрема НАТО, початкові кордони, з яких почалася ця війна, є цілком реальним варіантом. Чому б і ні?" - написав Трамп.