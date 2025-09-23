ua en ru
НАТО звинуватило РФ в ескалації та пригрозило рішучою відповіддю

Вівторок 23 вересня 2025 14:14
НАТО звинуватило РФ в ескалації та пригрозило рішучою відповіддю Фото: Марк Рютте (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

НАТО заявило, що порушення російськими літаками повітряного простору Естонії є частиною безвідповідальної поведінки РФ. Союзники наголосили: їхня відповідь і надалі буде жорсткою.

Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться у заяві НАТО.

Північноатлантична рада у вівторок оприлюднила заяву за підсумками засідання, яке було скликане на прохання Естонії відповідно до статті 4 Вашингтонського договору. Причиною стало небезпечне порушення повітряного простору країни трьома російськими винищувачами МіГ-31 19 вересня.

У заяві зазначається, що літаки перебували в повітряному просторі Естонії понад десять хвилин. Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) поінформував Раду про інцидент.

"Реакція НАТО була швидкою та рішучою. Літаки союзників були підняті в повітря для перехоплення та супроводу їх з повітряного простору Естонії. Це вторгнення є частиною ширшої схеми дедалі більш безвідповідальної поведінки Росії", - заявили союзники.

Союзники нагадали, що це вже друге за два тижні засідання Ради відповідно до статті 4: 10 вересня консультації були проведені через масштабне порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками. Подібні випадки нещодавно зафіксовані у Фінляндії, Латвії, Литві, Норвегії та Румунії.

"Ми висловлюємо повну солідарність з усіма союзниками, чий повітряний простір було порушено. Росія несе відповідальність за ці дії, які є ескалаційними, загрожують прорахунками та ставлять під ризик життя. Вони повинні припинитися", - йдеться у заяві.

Союзники підкреслили, що реакція НАТО на "безрозсудні дії Росії" залишатиметься рішучою.

"У Росії не повинно бути жодних сумнівів: НАТО і союзники застосують усі необхідні засоби для самозахисту та стримування загроз. Наша відданість статті 5 є непохитною", - підкреслили в Альянсі.

Російські літаки в Естонії

Нагадаємо, 19 вересня російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії поблизу Таллінна. Відомо, що вони перебували у повітряному просторі країни близько 12 хвилин.

На тлі цих подій МЗС Естонії викликало тимчасового повіреного у справах РФ, щоб висловити протест.

Пізніше уряд Естонії запросив проведення консультацій із союзниками з НАТО за статтею 4 - востаннє до цього вдавалися після дронової атаки РФ на Польщу 10 вересня.

Попри це Москва цинічно заперечила вторгнення своїх винищувачів в небо Естонії.

