Чи готове НАТО збивати російські літаки над територією Альянсу: відповідь Рютте

НАТО прийматиме рішення щодо застосування сили проти літаків чи дронів, які порушують повітряний простір Альянсу, на основі розвідданих про рівень загрози, яку вони можуть становити.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте у штаб-квартирі в Брюсселі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian та Sky News.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи готове НАТО зараз збивати російські літаки, які порушили повітряний простір Північноатлантичного Альянсу, Рютте сказав, що "всі рішення будуть прийматися в режимі реального часу, на основі наявної розвідки щодо загрози, яку становить літак".

Він додав, що Об’єднані збройні сили НАТО в Європі на чолі з верховним головнокомандувачем Алексусом Грінкевичем "має загальні прерогативи, відповідальність і всі необхідні можливості для прийняття рішень".

"У випадку останнього порушення повітряного простору в Естонії, яке ми обговорювали, сили НАТО оперативно перехопили та супроводили літаки без ескалації, оскільки безпосередньої загрози не було встановлено", - наголосив генсек Альянсу.

Також журналісти нагадали про коментар прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, який заявив, що Варшава готова збивати російські літаки та дрони у разі будь-якого потенційного вторгнення.

На запитання, чи готове НАТО діяти подібним чином, Рютте обрав обережний тон.

"Я думаю, що він (Дональд Туск - ред.) сказав, що за необхідності ми готові збити літак, якщо потрібно, і це повертається до того, що я сказав: ми завжди будемо оцінювати ситуацію, щоб побачити, яку безпосередню загрозу становить літак", - відповів генсек.

На додаткове запитання про те, чи здатна Польща діяти самостійно, Рютте відповів ухильно: "Я щойно прокоментував прем'єр-міністра і хотів би на цьому зупинитися".