Зеленский встретился с Трампом, а РФ снова ударила по Запорожью: новости за 23 сентября

РФ атаковала Одесскую область: повреждены отель и админздания, есть жертва

Как сообщили в ГСЧС, в результате атаки возник пожар в 5 торговых киосках, который пожарные оперативно ликвидировали. Повреждены здания гостиницы, "Укрпочты", "Укртелекома", дома культуры, центра предоставления админуслуг и несколько автомобилей.

Погибла одна женщина, еще три человека пострадали.

Били КАБами и "Шахедами", есть жертвы: все что известно о шестичасовой атаке на Запорожье

Российская Федерация сегодня снова атаковала Запорожье - по городу было нанесено пять ударов.

По данным Федорова, город получил пять ударов. Уже известно о поврежденных складских помещениях и транспортных средствах. Известно о двух жертвах.

"Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим", - сообщил он.

Эстония после вмешательства дронов РФ заявила о готовности разместить ядерное оружие Британии

Министр обороны страны Ханно Певкур заявил, что Эстония готова в будущем разместить на своей территории британские истребители F-35A, способные нести ядерные бомбы.

"Я всегда открыт. Двери всегда открыты для союзников", - сказал Певкур в ответ на вопрос журналистов.

НАТО обвинило РФ в эскалации и пригрозило решительным ответом

Североатлантический совет во вторник обнародовал заявление по итогам заседания, которое было созвано по просьбе Эстонии в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора. Причиной стало опасное нарушение воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31 19 сентября.

Союзники подчеркнули, что реакция НАТО на "безрассудные действия России" будет оставаться решительной.

"У России не должно быть никаких сомнений: НАТО и союзники применят все необходимые средства для самозащиты и сдерживания угроз. Наша приверженность статье 5 является непоколебимой", - говорится в заявлении.

Готово ли НАТО сбивать российские самолеты над территорией Альянса: ответ Рютте

Отвечая на вопрос журналистов, готов ли Альянс сейчас сбивать российские самолеты, которые нарушили воздушное пространство стран-союзниц, генсек НАТО Марк Рютте сказал, что "все решения будут приниматься в режиме реального времени, на основе имеющейся разведки относительно угрозы, которую представляет самолет".

При этом он добавил, что в случае последнего нарушения воздушного пространства в Эстонии, силы НАТО оперативно перехватили и сопроводили самолеты без эскалации, "поскольку непосредственной угрозы не было установлено"

Приоритет - ПВО и ракеты: Сирский доложил командующему США о ситуации на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский провел очередной разговор в формате видеоконференцсвязи с командующим Сухопутных войск Вооруженных сил США в Европе и Африке - командующим Сухопутного командования Объединенных Вооруженных сил НАТО генералом Кристофером Донахью.

Сырский отметил, что россиянам не удается переломить ситуацию в свою пользу, несмотря на количественное преимущество и высокую концентрацию огневых средств на некоторых участках фронта. Он отметил, что благодаря контратакующим действиям подразделений ВСУ, наступательные планы РФ в весенне-летний период были сорваны.

Зеленский и Трамп встретились в Нью-Йорке

Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Дональд Трамп встретились в Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Перед встречей Зеленский заявил, что Украина отвоевала несколько сотен квадратных километров и взяла в плен много военных РФ.

А в аккаунте Трампа в соцсети Truth Social появился пост, в котором говорилось, что Украина сможет вернуть свои территории в ее первоначальном виде, а может, даже пойти еще дальше.

Словакия может отказаться от газа и нефти из РФ: Зеленский заинтриговал заявлением

Президент Украины выразил мнение, что Словакия могла бы отказаться от закупки российских нефти и газа, если бы имела альтернативные источники.

"Мы полностью поддерживаем и вашу идею о том, как остановить закупку нефти и газа со стороны некоторых европейских стран. Я имел разговор с премьером Словакии. Я думаю, что им надо определенные альтернативные пути и тогда они примут идею", - сказал Зеленский, обращаясь к Трампу.

Украина сможет вернуть свою страну в первоначальном виде и, кто знает, возможно, даже достичь большего, - Трамп

Президент США написал в своей соцсети Truth Social, что после того, как он "ознакомился и полностью понял военно-экономическую ситуацию между Украиной и Россией, а также увидел экономические проблемы, которые она вызывает России", он считает, что Украина, при поддержке Европейского Союза и НАТО, имеет возможность бороться и вернуть всю Украину в ее первоначальном виде.

"Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, и в частности НАТО, начальные границы, с которых началась эта война, является вполне реальным вариантом. Почему бы и нет?" - написал Трамп.