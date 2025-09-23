Словаччина може відмовитися від газу і нафти з РФ: Зеленський заінтригував заявою
Словаччина могла б відмовитися від закупівлі російських нафти та газу, якби мала альтернативні джерела.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.
За словами українського президента, сьогодні для завершення війни потрібно більше тиску на Росію. Зокрема, потрібні санкції з боку ЄС та США.
"Ми повністю підтримуємо і вашу ідею про те, як зупинити закупівлю нафти і газу з боку деяких європейських країн. Я мав розмову з прем'єром Словаччини. Я думаю, що їм треба певні альтернативні шляхи й тоді вони пристануть до ідеї", - сказав він.
Як додав Зеленський, він не впевнений, що сьогодні Словаччина готова до такого кроку. Але, президент не виключив, що це може статися у майбутньому.
Вимога Трампа до Європи
Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив про готовність ввести "серйозні санкції" проти Росії, але висунув умову: країни НАТО мають припинити купувати російські газ та нафту. А сьогодні, виступаючи на Генасамблеї ООН, американський президент розкритикував і ЄС, заявивши, що купівля російської нафти європейськими країнами - ганьба.
На сьогодні щонайменше 8 країн ЄС досі імпортують російський газ, а російську нафту купують Словаччина та Угорщина. Днями американський телеканал Bloomberg повідомляв, що в ЄС планують перекрити російський нафтопровід в Європу.
А до 19 пакету антиросійських санкцій ЄС хоче внести прискорення відмови від імпорту російського газу. Зупинити постачання хочуть поступово до 1 січня 2027 року.