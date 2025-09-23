Словаччина може відмовитися від газу і нафти з РФ: Зеленський заінтригував заявою

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

За словами українського президента, сьогодні для завершення війни потрібно більше тиску на Росію. Зокрема, потрібні санкції з боку ЄС та США.

"Ми повністю підтримуємо і вашу ідею про те, як зупинити закупівлю нафти і газу з боку деяких європейських країн. Я мав розмову з прем'єром Словаччини. Я думаю, що їм треба певні альтернативні шляхи й тоді вони пристануть до ідеї", - сказав він.

Як додав Зеленський, він не впевнений, що сьогодні Словаччина готова до такого кроку. Але, президент не виключив, що це може статися у майбутньому.