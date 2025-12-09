Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV

За адними ЗМІ, Зеленський вже покинув віллу Барберіні в Кастель Гандольфо після зустрічі з Папою Римським. Попередньо, їх зустріч тривала близько 30 хвилин.

Після чого Зеленський та Папа зробили декілька фото.

Що передувало

Ми писали, що Зеленський сьогодні прибув до Рима з офіційним візитом. У нього запланована низка зустрічей. Під час візиту у нього була запланована зустрічз Папою Римським та Джорджею Мелоні.