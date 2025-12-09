Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV

По данным СМИ, Зеленский уже покинул виллу Барберини в Кастель Гандольфо после встречи с Папой Римским. Предварительно, их встреча длилась около 30 минут.

После чего Зеленский и Папа сделали несколько фото.

Что предшествовало

Мы писали, что Зеленский сегодня прибыл в Рим с официальным визитом. У него запланирован ряд встреч. Во время визита у него была запланирована встреча с Папой Римским и Джорджей Мелони.