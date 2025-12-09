RU

Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV

Иллюстративное фото: Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский сегодня встретился с Папой Римским Львом XIV в Кастель Гандольфо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По данным СМИ, Зеленский уже покинул виллу Барберини в Кастель Гандольфо после встречи с Папой Римским. Предварительно, их встреча длилась около 30 минут.

После чего Зеленский и Папа сделали несколько фото.

Что предшествовало

Мы писали, что Зеленский сегодня прибыл в Рим с официальным визитом. У него запланирован ряд встреч. Во время визита у него была запланирована встреча с Папой Римским и Джорджей Мелони.

 

Стоит напомнить, что предыдущий визит Зеленского в Рим состоялся летом этого года. Он провел встречу с президентом Италии Серджио Маттареллой.

Ранее мы писали, что Ватикан усиливает внимание к международным усилиям по прекращению войны против Украины. В частности, обращает внимание на необходимость активной роли европейских стран в создании устойчивого мирного решения.

В частности, Папа Римский Лев XIV выразил поддержку Украине после масштабных атак России на энергетическую инфраструктуру. Он призвал молиться за "справедливый и длительный мир" для народа, который сталкивается с серьезными испытаниями.

Новый Папа Римский поддерживает Украину

Лев XIV (в миру - Роберт Фрэнсис Прево, американский кардинал) стал Папой Римским 8 мая этого года. На одной из первых месс упомянул об Украине и войне, а в мае прямо обвинил Россию в империализме и призвал ее сложить оружие. Интересно, что его предшественник, Франциск, подобных заявлений не делал.

В августе Папа Лев XIV выступил с призывом к прекращению боевых действий и немедленному началу переговоров. Предполагалось, что они могут состояться в Ватикане, однако Россия резко выступила против.

Владимир ЗеленскийИталияПапа Римский Лев XIV