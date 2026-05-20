Зеленський зустрівся із представниками фракції монобільшості у Раді: про що говорили

"Обговорили ключові питання, які зараз є на порядку денному в парламенті. Те, що потрібно для стійкості нашої держави й для руху України у Євросоюз", - розповів глава держави.

Арахамія повідомив, що наступного тижня робота продовжиться в ширшому форматі.

Він також зазначив, що скоро відбудеться засідання фракції з Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, Зеленський 20 травня повідомив, що РФ має п’ять сценаріїв розширення війни на Чернігівсько-Київському напрямку. Президент наголосив, що на цьому напрямку будуть збільшені військові сили України з огляду на можливу загрозу.

Нещодавно Зеленський також розповідав, що країна-агресорка посилила спроби втягнути Білорусь у подальшу війну проти України. Він заявив, що Москва обговорювала це питання із білоруським диктатором Олександром Лукашенком.

Зазначимо, Служба зовнішньої розвідки повідомила, що Кремль готує масштабну кампанію з дезінформації, яка спрямована на внутрішню дестабілізацію України та підрив її підтримки з боку західних партнерів. Причиною таких дій є невдачі окупантів на фронті, а також погіршення внутрішньої ситуації в самій Росії.